2026台灣燈會在嘉義！高鐵加開38班列車 2/12開放訂票

台灣高鐵表示，為加強服務賞燈旅客，將於3月3日至15日燈會期間，加開38班次列車，預計在12日起開放訂票。 圖：取自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 今年台灣燈會在嘉義，會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊。因此台灣高鐵表示，為加強服務賞燈旅客，將於3月3日至15日燈會期間，加開38班次列車，預計在12日起開放訂票。另外，高鐵也將特別規劃多班行駛於「台中至左營」區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數。

台灣高鐵表示，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵於3月3日至15燈會期間，加開38班次列車(南下21班、北上17班)，預計自12日起陸續開放預售。另外，因應賞燈人潮，高鐵特別規劃增開多班行駛於台中至左營」區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。各車站也將增派人力協助，敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓，開心賞燈會、讓行程更順暢。

另外，高鐵提醒，搭乘對號座旅客，提前訂取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊或一卡通聯名信用卡直接感應進站搭乘自由座。

