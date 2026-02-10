2026台灣燈會在嘉義 1400多名志工準備好了

2026台灣燈會號召1400多名志工投入服務，志工們10日誓師，宣告嘉義準備好了，歡迎大家來嘉賞燈。（圖：嘉義縣政府提供）

「2026台灣燈會」即將在嘉義縣舉行，嘉義縣政府共號召1403名志工，要為遊客提供最貼心的服務。這些志工伙伴們今（10）日身穿全新識別背心走秀，並一同宣誓，向大家宣告2026台灣燈會「光已點亮，志工就位，嘉義準備好了」。

嘉義縣社會局說明，台灣燈會志工來自嘉義地區各團體、學校、社區發展協會等36個單位，加上個別報名民眾，共有1403人熱情參與，不同領域的志工將投入不同組別，包含導覽諮詢、交通指引及現場即時協助。

台灣燈會志工屆時都將身穿制服為民眾們服務，展現嘉義人的熱情自信和活力。（圖：嘉義縣政府提供）

目前，台灣燈會志工均已完成通識訓練課程，了解燈區規劃、服務措施與服務內容，將引導遊客們盡興地欣賞燈會。而為增加辨認度，服務期間志工們都會身穿志工識別背心，這些背心全部是由遠東集團贊助製作。

台灣燈會志工誓師大會，嘉義縣長翁章梁親自到場鼓勵志工伙伴發揮專長，扮演旅客與活動的潤滑劑，做好引導的角色，展現嘉義人的親切熱情，讓燈會充滿自信跟活力。2026台灣燈會除了主燈區外，還有15個特色燈區，另外還有許多海外單位協力參與，加上眾多國內團體表演，燈會天天都精彩，不容錯過。（龐清廉報導）