2026台灣燈會培訓百名禮賓大使 熟讀嘉義文史

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）為做好2026台灣燈會禮賓接待及導覽工作，嘉義縣府於1月13日至1月16日舉辦4天培訓活動，幫助近百名禮賓大使提升專業能力，並熟讀在地文史，為即將到來的燈會提供優質服務。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，燈會禮賓大使由嘉義市觀光導遊協會及崇仁醫護管理專科學校、嘉義縣市多所大專院校近百人共同組成，並邀連續6屆參與台灣燈會接待經驗團隊，進行人員培訓指導與執行燈會接待工作。

縣府說，4天培訓活動課程包括「接待外語」、「導覽要領指導」、「燈區作品介紹」、「外賓接待禮儀」、「美姿美儀」、「嘉義文史」、「急救方法」及「消防知識」等。

縣府強調，「嘉義文史」被列為本次訓練核心，由文史老師帶領學員，從古稱「諸羅」的篳路藍縷，到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，並將這些豐富歷史故事轉化為生動的導覽內容。讓學員能夠將生硬文史資料與燈區策展理念結合，在燈會期間展現出嘉義文化獨特魅力，提供優質的服務。

縣府誠摯地邀請各地遊客，3月3日至3月15日來「嘉」體驗盛大的燈光饗宴，共同見證嘉義文化之美與燈會的璀璨魅力。（編輯：）1150122