2026台灣燈會形象影片曝 展現嘉義人努力打拚模樣

南部中心／洪順德、朱弘丞、陳芷萍 嘉義縣報導

迎接2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府12日公佈燈會形象廣告暨嘉義夢燈區，影片是以各行各業的嘉義人，在工作崗位上發光發亮為主題，帶領著嘉義乘光而行。最大亮點之一的「嘉義夢燈區」，主燈作品「光之新徑」，將會是一座高7公尺、寬20公尺的沉浸式大型裝置。





２０２６台灣燈會嘉義登場 形象影片曝光！

嘉義縣政府12日公佈台灣燈會形象廣告暨嘉義夢燈區，影片是以各行各業的嘉義人，在工作崗位上發光發亮為主題，帶領著嘉義乘光而行。（圖／嘉義縣政府提供）

廣告 廣告

「有人說這裏的光走得比較慢」，嘉義縣長翁章梁低沈的嗓音，配合著影片中各行各業的嘉義人努力打拚的模樣，這是嘉義燈會形象影片「乘光而行」，日常微小的光，凝聚成嘉義前進的力量。形象影片導演吳兆鈞：「以往大家看到燈會廣告，其實想到的不是煙火，就是燈籠這樣的形象，那可是這次呢，我希望是能有一個從人的角度，開始作為出發，在長時間累積在嘉義的，這些我們努力的人，我覺得是由這些來去凝聚出一個光。」嘉義縣長翁章梁：「那過去的光走得比較慢，那現在我們在引導整個光，包括嘉義開始有光的，這樣的一個掌握跟主導權，那我想這是一個非常非常不容易的。」









２０２６台灣燈會嘉義登場 形象影片曝光！

最大亮點之一的「嘉義夢燈區」，主燈作品「光之新徑」，將會是一座高7公尺、寬20公尺的沉浸式大型裝置。（圖／民視新聞）

台灣燈會睽違八年重回在嘉義，在地創意木偶團隊三昧堂特別為了燈會量身打造新戲碼，比真人還高的超大布袋戲偶現身記者會，驚豔全場。現場也揭曉位於縣政府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，將以藝術裝置結合光影科技，呈現嘉義的城市發展脈絡。藝術家王文志：「我們裡面就是走的那個廊道裡面以後，有很多...就是其實可以，差不多兩、三百個人到那裡面，都沒什麼問題的，三個圓形的一個四方形的一個圓拱，一個人可以躲進去那裡面的，通常我們展覽的時候，那個小孩子都會到那裡說，我要回家了就跑進去，那個感覺相當好。」翁章梁說，2026台灣燈會不只是大型觀光活動，更是嘉義向全台灣、向國際說明城市定位的重要時刻，歡迎大家一起來了解嘉義「從過去走向未來」的城市故事。













原文出處：２０２６台灣燈會嘉義登場 形象影片曝光！

更多民視新聞報導

嘉義縣長初選倒數！黃榮利政見全曝光

通緝犯未戴安全帽被逮 家屬探視竟私自違規錄影

爭取民進黨提名嘉義縣長！「他」霸氣表態：給我4年「當選只做1屆」

