2026台灣燈會志工誓師 1403人就位迎接盛會

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）「2026台灣燈會在嘉義」下個月登場，嘉義縣府今天下午舉辦燈會志工誓師大會，宣告1403名志工就位，嘉義準備好了，歡迎大家3月3日至15日來賞燈、品美食、看精彩表演。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，志工來自嘉義各團體、學校、社區發展協會等36個單位，加上個別報名志工共有1403人熱情參與，分成教育、消防、警政、環保、勞政、民政及社政等不同領域，為遊客進行導覽諮詢、交通指引及現場即時協助。

翁章梁說，此次燈會獲得民間大力相助，感謝遠東集團贊助燈會所有志工背心；代表遠東集團出席誓師大會的嘉惠電力股份有限公司總經理吳水在也預祝燈會圓滿成功。

社會局長張翠瑤說明，志工將在燈會期間主動詢問遊客是否需要協助，遊客若有任何疑問也可主動洽詢志工。全體志工皆完成通識訓練課程，了解燈區規劃、服務措施與服務內容，讓四面八方的遊客都能盡興地欣賞燈會。

張翠瑤表示，為感謝志工付出，除了提供餐點、制服、意外事故保險、燈會小提燈、志工服務證明等基本福利，志工服務滿3個班次即可獲得一卡通電子票證1張，滿6班次再加碼贈送折疊凳。（編輯：龍柏安）1150210