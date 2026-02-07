2026台灣燈會探索嘉義的未來生活 特設「智慧城市燈區」

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】2026台灣燈會即將在嘉義縣府前廣場盛大辦，縣府為具體演繹嘉義從「農業大縣」邁向「農工科技大縣」的華麗轉型，特別以綠色環保和未來智慧生活為核心願景，規劃「智慧城市燈區」，緊扣本次燈會的主題「點亮嘉義，光躍台灣」。

策展團隊特別在「智慧城市燈區」，將嘉義豐富的人文地貌與物產作為底蘊，並以科技作為催化劑，透過綠能、綠建築和環保意象的融合，精心規劃「城市暖光咖啡館」、「時光歸鄉・希望無限列車」、「茶語資料場」等三大燈座，呈現不同的智慧與創新主題。「城市暖光咖啡館」融合台灣深厚的咖啡文化，將科技系統轉化為互動光與香氛景觀，打造出一個能夠「喝、聞、感受」的智慧咖啡藝術空間。這不僅是一次感官的探索，更象徵著城市生活中的片刻休憩與交流。

嘉義縣政府在台灣燈會特別規劃了「智慧城市燈區」，以綠色環保和未來智慧生活為核心願景，具體演繹嘉義從「農業大縣」邁向「農工科技大縣」的華麗轉型。（圖/嘉義縣政府提供）

「時光歸鄉・希望無限列車」以嘉義火車車廂為靈感，這個燈座重現了啟程與歸來的動人場景，並利用雙面LED光牆，創造一條「穿越時空」的感官走廊。觀者如同置身時光隧道，感受嘉義與過去、未來之間的緊密聯繫。「茶語資料場」則以嘉南平原的地貌與阿里山茶園為靈感，這個燈座將裝置排列成愛心符號，象徵著土地與人之間深厚的聯繫。觀者走進其中，仿佛置身於抽象的茶園梯田，隨著光與聲的律動，體驗茶文化的脈動與韻味。

嘉義縣政府將在， 3月3日至3月15日舉行2026台灣燈會將於，邀全國民眾共同參與這場結合光影、數據與茶香的感官之旅，並一起預見嘉義未來的可能樣貌。