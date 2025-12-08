2026台灣燈會攜手「超級瑪利歐」 限量小提燈首亮相

2026台灣燈會首度與任天堂（Nintendo）合作打造特色燈區，並推出磚塊造型限量小提燈／嘉義縣府提供





2026台灣燈會將在嘉義縣舉行，嘉義縣府今(8)日宣布，將與國際品牌任天堂（Nintendo）合作，打造「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，並首度亮相磚塊造型限量小提燈，歡迎大小朋友來嘉賞燈，還可以和喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好回憶。

縣府表示，為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，其中首度攜手任天堂公司，打造打造親子互動體驗新亮點。

2026台灣燈會將推出磚塊造型限量小提燈／嘉義縣府提供

文觀局指出，本次燈會最大亮點之一，是嘉義縣府與國際品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。此外，同步推出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型限量小提燈，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。

2026台灣燈會首度攜手任天堂公司，打造打造親子互動體驗新亮點／嘉義縣府提供

縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。

縣府指出，這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，縣府同時與日本旅行社 JTB 及國內旅行社雄獅旅遊、可樂旅遊共同合作，推出專屬旅遊專案，包含五大主題路線，展現嘉義的多元魅力，讓國內外旅客以最便捷的方式親身體驗燈會盛況與嘉義風光。

文觀局表示，「5大主題路線」串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，縣府也特別規劃免費領取與旅遊方案，吸引海內外民眾來嘉義縣旅遊獲得限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈，包含：1、事前抽籤、現場免費領取的資格(詳細流程與方法，將會在後續正式公布；2、「慢遊嘉義官方 LINE 專屬」旅遊集章資格（115/1/1 開跑）；3、燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈（入住指定合法旅宿）；4、「參加指定團旅行程」每人贈（合作旅行社行程）

文觀局說明，以上4點均為小提燈領取「資格」，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。名額有限、送完為止。(※因小提燈數量有限，有領取資格不代表一定會得到。)

