2026台灣燈會萌燈登場 「喔熊馬抵嘉」小提燈3月3日起限量送

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大舉行，嘉義縣政府同步推出年度話題小提燈「喔熊馬抵嘉」，自3月3日起於燈會期間限量發放，數量有限、送完為止，預料將成為親子與遊客爭相收藏的超萌亮點。

↑圖說：台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈將於3月3日至3月15日在嘉義縣限量發放。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

縣府指出，2026年適逢生肖馬年，此次小提燈首度打破傳統生肖造型，巧妙結合台灣觀光最佳代言人「喔熊」，將喔熊設計成騎乘搖搖木馬的可愛模樣，呈現孩童騎馬遊玩的童趣畫面，整體造型活潑生動、充滿動感。小提燈名稱「喔熊馬抵嘉」取自台語諧音「喔熊嘛底嘉」，象徵「喔熊也在這裡」，同時呼應「馬」年與「嘉義」意象，傳達歡迎民眾走訪嘉義、提燈賞燈的熱情邀請。

↑圖說：小提燈突破傳統生肖設計，將「喔熊」設計為騎在搖搖木馬上的可愛姿態。（圖片來源：嘉義縣政府提供）

除了外型吸睛，「喔熊馬抵嘉」小提燈也融入環保與實用概念。設計上將木馬底部規劃為收納空間，可放置糖果、文具或小飾品，讓提燈不僅止於節慶使用，更能成為日常生活中兼具療癒感與實用性的擺飾，延長使用壽命，落實永續精神。

嘉義縣政府表示，小提燈將於燈會期間每日發放，地點設於主展區周邊的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中），每日下午3時起開放領取，每人限領一盞，數量有限，提醒民眾把握時間前往，共享台灣燈會的歡樂氛圍。

