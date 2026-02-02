2026台灣燈會鄒族傳說燈區開箱 Hamo天神降臨

（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）2026台灣燈會「鄒族傳說燈區」今天開箱，規劃裝置6公尺高「戰祭神樹」主燈，結合科技感3D動畫光影，在鄒族Hamo天神腳印帶領下讓世界看見嘉義山林裡傳說。

嘉義縣政府舉行記者會，嘉義縣長翁章梁、無黨籍嘉義縣議員武清山、阿里山鄉長高瑞芳、鄒族特富野與達邦兩社頭目等阿里山區重要人士出席，還手牽手跳「大圍舞」。

策展人前茶山國民小學校長鄭佩茜表示，策展理念希望全世界看見嘉義與阿里山，最重要是看見鄒族，以「神之祭」為主題籌劃燈區。

她說，燈區除有戰祭場景神樹主燈，還有模擬天神降臨燈光秀、火塘、勇士、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境等燈組，及鄒族家屋影片欣賞，讓大家在燈區的每個轉角都能欣賞鄒族文化美。

翁章梁表示，燈會期間每天晚間6時50分與7時25分安排鄒族樂團Live演出，率民眾跳「大圍舞」；舞蹈後與貓頭鷹燈組拍照打卡，就能帶回每天限量300份「鄒族平安卡」。

他說，近年透過嘉義縣文化觀光局持續推廣部落旅遊與文化體驗，讓民眾到阿里山不僅去國家森林遊樂區，還能造訪原住民部落，設鄒族傳說燈區更能讓民眾了解鄒族原民文化。

台灣燈會3月3日起到15日，開幕日有煙火秀，燈會期間安排無人機表演，還有「Team Taiwan大遊行」、紙風車、日本青森睡魔、明華園與愛爾蘭踢踏舞等表演。（編輯：李明宗）1150202