「2026台灣燈會」主燈動土祈福 燈區布展正式啟動

「2026台灣燈會」將於明(115)年3月3日至3月15日於嘉義縣舉行，規劃有「主展區」及「地方展區」(嘉義縣政府前廣場及周邊場域)2大展區。昨(6)日於主燈設置預定地舉辦「2026台灣燈會主燈基座動土儀式」，由交通部觀光署陳玉秀署長及嘉義縣翁章梁縣長率工作團隊共同祈福，祈求燈會施工順利、活動圓滿成功，為明年全臺最受矚目的燈光盛會揭開序幕。

「2026台灣燈會」主燈跳脫過往以值年生肖為造型之概念，由藝術家姚仲涵老師以「阿里山神木」意象呈現，並以「光沐-世界的阿里山」為名進行創作。此次主燈作品高度將達21公尺，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神，同時輔以阿里山神木晨曦與雲霧為靈感，導入AI與數位製造技術，利用光、霧、聲的數位演算營造自然與科技交融，以多層次結構與流動光影呼應阿里山一日之間的變化萬千，象徵山林間的生命節奏與能量流轉，並藉由沉浸式體驗打造有別於以往之賞燈環境，明年主燈令人期待。

「2026台灣燈會」也是繼 2018 年後，時隔8年再次回到嘉義縣舉辦，各項精彩燈藝作品將遍及嘉義縣政府前廣場及太子大道周邊場域，主展區及地方展區共規劃1座主燈、2大副燈及23個主題燈區，展出超過600件以上作品，將結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演，打造國際級視覺饗宴，展現嘉義深厚的文化底蘊與創新能量，帶給民眾不同的感官饗宴。歡迎全國民眾明年相約至嘉義參加一場國際級的光影盛會，享受繽紛璀璨、豐富耀眼的元宵燈節!

