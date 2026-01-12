2026台灣燈會「以人為光」 嘉義夢燈區展現在地正「發光」

嘉義縣 / 綜合報導

今年的台灣燈會，3月3日到15日，將在嘉義縣登場，縣府提前快兩個月，公布了形象廣告，以各行各業的嘉義人，在工作崗位上發光發亮為主題，帶領著嘉義乘光而行，台灣燈會睽違八年，重回到嘉義，不只是大型觀光活動，也是讓世界看見，嘉義的重要時刻。

嘉義的土地，嘉義的人出發，在工作崗位上發光發亮為主題，這是台灣燈會今年的形象廣告，也突顯嘉義縣的變化，正在發光，影片片段：「有人說這裡的光，走得比較慢。」

今年台灣燈會在嘉義縣，特地設置了嘉義夢燈區，把嘉義的回顧與再生，透過光影變化呈現歷史記憶，讓外界看見嘉義改變的重要舞台。

嘉義縣長翁章梁：「過去是用鋤頭在掘土，現在是用高科技儀器在生產全世界所需要的晶片，所以嘉義的轉變那是非常明顯的。」台灣燈會睽違八年，重回到嘉義，在地創意木偶團隊三昧堂，特別為了燈會量身打造新戲碼，比真人還高的超大布袋戲偶，現身記者會驚豔全場。

嘉義縣長翁章梁：「透過光的描述來看看嘉義所有人的努力，打開燈光，然後一起凝聚整個嘉義進步的力量。」2026台灣燈會，將在3月3日到3月15日盛大登場，不只是大型觀光活動，更是嘉義向世界說明，城市定位的重要時刻。

