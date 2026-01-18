2026台灣燈會 劃設遙控無人機管制區 - https://www.watchmedia01.com

2026台灣燈會禁制遙控無人機飛行之管制區域。（圖/嘉義縣政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣政府今（18）日公佈，將於3月3日至3月15日在縣政府前盛大登場的2026台灣燈會，考量活動期間人潮眾多，維安及民眾參與活動安全考量，劃設禁制遙控無人機飛行之管制區域與時間，縣府籲請民眾遵守相關規範，以免受罰並遭沒入遙控無人機。

縣政府表示，為確保台灣燈會期間活動順利進行，現場嚴禁未依規定申請許可之遙控無人機或飛行器進行飛行拍攝，縣府將設置相關監測設備，並對違規行為進行干擾，若查獲違反規定屬實者，將依「民用航空法」第一百一十八條之二第二項規定，禁止活動並處以3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

縣府指出，遙控無人機飛航活動管制時間自3月2日中午12時起至3月16日12時止，禁止活動區域詳情請參考附圖。