2026台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈曝光，主燈像阿里山神木！大阪世博台灣館搬回來，還有哪些表演？

「2026台灣燈會」3/3至3/15於嘉義縣登場，帶有「阿里山神木」意象的主燈首度曝光，將有長達3分鐘的主燈秀。這次燈會小提燈「喔熊馬」，請來吉祥物「喔熊」騎著今年生肖「馬」，相當應景。 此外，這次有1座主燈、2座副燈、23個主題燈區，另嘉義縣還把原汁原味「大阪世博台灣玉山館」搬到會場，讓沒機會到日本一睹風采的民眾，有機會看到台灣文明與半導體交織的場館。

2026台灣燈會第3度前進嘉義縣，燈會將在3月3日至3月15日舉辦，今年主燈以嘉義縣最知名景點「阿里山神木」為意象，打造長達3分鐘的主燈秀，不僅展現在地特色，外部結構更是充滿「永續」的概念。



主燈靈感取自「阿里山神木」



這次燈會主燈由藝術家姚仲涵、盧彥臣、陳威志共同創作。21公尺高的主體，取自阿里山神木的巨木形象，上方的環型圈，則是象徵冉冉升起的太陽，下方則會搭配水霧，不只呈現阿里山雲海，更象徵海洋孕育了台灣的生命與文化。

這次台灣燈會主燈規劃3分鐘的燈光秀，除了上方的燈光秀以外，主燈下方的螢幕會帶領觀眾見證台灣這塊寶島，如何從海洋孕育生命，最終形成文明的光影敘事。

交通部次長林國顯分享，這次以「光」為主軸的燈光秀，串聯山海與宇宙，讓世界看到從阿里山出發，來自島嶼向世界散發出的光芒。

台灣燈會預計3月3日登場。圖／黃靖文攝



「喔熊馬抵嘉」小提燈曝光！

每年賞燈必領的「小提燈」，這次請來吉祥物「喔熊」來助陣，喔熊騎上小木馬的造型，充滿童趣。木馬下方的小空間，則能當作小提籃擺放糖果、文具等，即便燈會結束，也能當作書桌或辦公桌的小擺飾。

觀光署長陳玉秀分享，這次小提燈除了生肖意象，更是台灣觀光代言人「喔熊」首度攜手燈會小提燈，希望後續幾年都有機會能看見這樣的合作，共同推展台灣觀光。

喔熊騎馬的超可愛小提燈。圖／黃靖文攝

嘉義燈會超好逛！ 大阪世博、明華園、無人機秀一次看

嘉義縣長翁章梁分享，這次除了中央主辦的台灣燈會，還有瑪莉歐主題的「親子專區」、青森睡魔。另外，大阪世博雖落幕，不過台灣Tech World館會原汁原味在嘉義登場。此外還有明華園、紙風車劇團、無人機表演。

翁章梁表示，往年台灣燈會都會吸引超過1千萬人次到訪，今年燈會預計也不會低於這數字。只是，最大挑戰是燈會僅13天，不到2周，因此人潮會相當集中，目前已經和高鐵、台鐵公司討論疏運，同時準備2萬個停車格與接駁車。

大阪世博台灣Tech World館同樣以樹木為形象。圖／今周刊資料庫





