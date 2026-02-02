2026台灣燈會 嘉縣府舉辦防災應變演練確保參觀安全

[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁

