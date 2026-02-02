2026台灣燈會 嘉縣府舉辦防災應變演練確保參觀安全
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）「2026台灣燈會」在嘉義縣舉行，燈會期間估計湧現大量人潮，縣府今天在永慶高中前舉辦防災應變演練，動員350人員及警消車輛預擬可能發生的緊急狀況，要確保參觀民眾安全。
防災應變演練由嘉義縣長翁章梁主持，內容包括演練情境涵蓋了「重大人為危安事件演練（含火災搶救）、志工引導疏散、陸上重大交通事故、大量傷患緊急醫療救護」等相關演練作為。
翁章梁接受媒體聯訪說，今年的燈會只有13天，不像去年有20幾天，所以人潮會大量集中湧現，縣府必須進行防災應變演練，希望台灣燈會期間所有意外狀況都不會發生。
翁章梁強調，他特別要求在發生事故時警、消等單位迅速就位，並且立即透過網路提供正確訊息，避免假訊息傳播造成民眾恐慌。
2026台灣燈會3月3日至3月15日，於嘉義縣登場，活動主題「光躍台灣・點亮嘉義」，展區位於嘉義縣政府特區，涵蓋故宮南院、太子大道、縣治特區及府前廣場。（編輯：李淑華）1150202
其他人也在看
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
藍白通過3法 府院傳將不副署！民進黨團今表態
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團書記長陳培瑜今(2/2)表示，針對立院上周通過的3項法案，行政院不副署的態度，民進黨立院黨團目前是支持的，...
台南若變天會重演高雄罷免戲碼？郭正亮：很難
2026年台南市長選戰提前開打，民進黨經歷「妃憲大戰」後提名立委陳亭妃應戰，將與國民黨立委謝龍介對決。前立委郭正亮在節目中分析，若謝龍介當選台南市長，民進黨即使在1年後發動罷免，也很難成功過關。
國民黨錯了 台灣不是加拿大
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）加拿大最近突然把中國當成了好麻吉。新任總理馬克卡尼（MarkCarney）在一月中訪問中國後...
藍白卡總預算、擋國防還自肥 賴清德籲全民評理「再請託韓國瑜」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院第11屆第5會期今、明兩天辦理立委報到程序。由於甫結束的上個會期，藍白占多數的國會依舊挾人數優勢，封殺115年度中央政府總預算案，以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》；其中總預算案更是連付委審查程序都未能完成，創下憲政史上首例。另一方面，在野兩黨還硬闖《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《立法院組織法》三大爭議法案。對此，總統賴清德今（2）日再度呼籲全民評評理，並請託立法院長韓國瑜，讓總預算及國防相關案儘速審議通過。
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
「心中沒有人民的是執政黨！」葉元之揭總預算僵局驚人內幕
中央政府總預算審議持續僵局，綠委在議場舉牌抗議「我要審總預算」，國民黨立委葉元之反擊，直指問題核心在於賴清德總統送交的是「違法預算」，未依三讀通過法律編列，若在野黨審查就是「等同共犯」。他更爆料，民進黨昨日阻擋新興預算動支提案，證明「根本不想預算過」，真正心中沒有人民的是執政黨。
深夜簽署提名協議 江啟臣說重話「與我期待有很大落差」
[Newtalk新聞] 爭取下屆台中市長選舉國民黨提名的立法院副院長江啟臣，今（1）日深夜在臉書宣布，同意黨中央的提名協議，但他也說了重話：「協議方案與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。」 江啟臣在臉書說：「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。 過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。 雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。 我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。臺中，不該被焦慮綁
民調大贏黃國昌13.5% 蘇巧慧曝關鍵
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(2/1)表示，自己這段時間以來，都持續一步一腳印在前進，未來也會空戰巷戰齊發，跟綠...
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定該男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。
李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄
民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
藍營智庫今赴北京！台灣國怒批「政治背叛」 去了就別再回來
即時中心／蔡欣庭、林耿郁報導稍早國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，從桃園機場搭機飛往北京，準備出席國共智庫論壇；不滿的獨派團體，一早就到機場「送行」。台灣國痛批國民黨，此行根本就是「赤裸裸的政治背叛」，去了就別再回來！
最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網
即時中心／綜合報導桃園一名男子日前身穿警用雨衣、頭戴全罩安全帽進入一家銀樓與老闆娘攀談，突然拿出預備好的塑膠榔頭往老闆娘一陣狂敲，導致對方頭破血流，手臂還有多處骨折。嫌犯未搶到任何財物就逃逸，經警方追緝後，嫌犯今（31）日已於新北市土城落網。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／抓到了！假冒員警搶銀樓狂敲老闆娘 桃園男土城落網 更多民視新聞報導屏東動防所藏惡狼！ 課長性侵女同事遭檢方求刑10年吳思瑤挖10年前舊文打臉！白助藍黨產解凍 黃國昌竟嗆：有全部恢復嗎？聯合國催193國繳會費！美國拖欠最嚴重 秘書長：2026年7月恐財政崩潰
蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。
怪男爬百萬轎車「惡踩凹車頂」 車主怒提告｜#鏡新聞
台北市信義區的地下停車場，有車主發現自己的愛車受損，沒想到調閱監視器一看，居然是有男子趁著凌晨沒人的時間，爬上百萬轎車，接著踩踏車頂，造成凹損，車主已經提告。
內幕／民眾黨6立委新上任！委員會分配大亂 黨內憂戰力減弱
民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，6名候任立委將於2月3日正式宣示就職，卻因陳昭姿破例留任、劉書彬連環爆出爭議，導致黨團委員會分配臨時大洗牌，打亂原有步調。有白營人士坦言，新上任立委多半缺乏從政經驗，屆時恐怕還沒站穩腳步，就得倉促上陣，引發黨內憂心未來戰力恐打折扣。
3爭議條款三讀！賴清德批藍白：因人設事
[NOWnews今日新聞]立法院上會期的最後一天院會，藍白聯手通過不當黨產條例、衛星廣播電視法修正案，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項修法，引起爭議。對此，總統賴清德今（2）日批評立院未審查福國利...