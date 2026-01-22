2026台灣燈會 崇仁醫專等校禮賓團隊圓滿結訓

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】台灣燈會睽違八年再度回歸嘉義縣，為了讓近百位學員做好禮賓接待及導覽工作，縣府於1月13日至1月16日，舉辦為期4天的培訓活動，學員們接受七大核心領域課程，包含「導覽要領指導」、「燈區作品介紹」、「外賓接待禮儀」、「美姿美儀」、「嘉義文史」、「急救方法」及「消防知識」。本次培訓課程將幫助學員提升專業能力，為即將到來的燈會提供優質的服務，確保活動圓滿順利進行。

本次負責統籌燈會禮賓服務的執行團隊，具有連續6屆參與台灣燈會，以及2025世界壯年運動會（世壯運）的豐富國際貴賓接待經驗，並集結嘉義市觀光導遊協會、崇仁醫護管理專科學校及嘉義縣市多所大專院校共同組成。

培訓課程特別邀請超過20年指導國慶親善大使及美姿美儀教學經驗的老師，為學員調整每個細微動作，從站姿、走姿到手勢引導，每個環節都力求完美。另外，有鑑於大型活動人潮眾多，同時安排急救教學及消防安全演練，為貴賓提供安心的賞燈體驗。

為讓國際賓客領略嘉義之美，「接待外語」與「嘉義文史」被列為本次訓練的核心，由文史老師帶領學員，從古稱「諸羅」的篳路藍縷，到如今農工並進的「新嘉義」轉型歷程，並將這些豐富的歷史故事轉化為生動的導覽內容。這樣的訓練不僅讓學員能夠將生硬的文史資料與燈區策展理念結合，也讓嘉義的文化與歷史在燈會期間展現出獨特的魅力。

2026台灣燈會除了是一場視覺饗宴，亦是展現嘉義縣城市人文底蘊的絕佳機會。近百位禮賓接待及導覽解說人員，將成為連結國內外貴賓與藝術作品的橋樑，如今他們已經「嘉」倍用心，迎接世界，2026台灣燈會禮賓團隊圓滿結訓。

2026台灣燈會除了是一場視覺饗宴，亦是展現嘉義縣城市人文底蘊的絕佳機會。近百位禮賓接待及導覽解說人員，將成為連結國內外貴賓與藝術作品的橋樑，如今他們已經準備好，將用最高規格的禮儀、最豐富的知識、最敏銳的反應，以及那份屬於嘉義縣特有的溫暖人情味，迎接來自四面八方的賓客。

誠摯地邀情各地遊客，3月3日至3月15日，來「嘉」體驗盛大的燈光饗宴，共同見證嘉義的文化之美與燈會的璀璨魅力。

圖：台灣燈會睽違八年再度回歸嘉義縣，為了讓近百位學員做好禮賓接待及導覽工作，縣府於1月13日至1月16日，舉辦為期4天的培訓活動，學員們接受七大核心領域課程訓練。(照片嘉義縣政府提供）