2026台灣燈會×瑪利歐 嘉義縣打造2公頃特色燈區

台灣燈會明年在嘉義縣舉辦，縣府特別與國際知名品牌任天堂合作推出「超級瑪利歐」特色燈區，8日「超級瑪利歐」玩偶現身記者會。(呂妍庭攝)

台灣燈會明年在嘉義縣舉辦，縣府特別與國際知名品牌任天堂合作推出「超級瑪利歐」特色燈區，占地2公頃專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往的賞燈、體驗燈區，還有限量磚塊造型的限量小提燈可領取，期待瑪利歐的魅力能為台灣燈會帶動一波高潮。

嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於明年台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，而明年燈會亮點之一，就是和任天堂（Nintendo）合作推出的「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區。

台灣燈會明年在嘉義縣舉辦，縣府特別與國際知名品牌任天堂合作推出「超級瑪利歐」特色燈區，8日舉辦記者會。(呂妍庭攝)

明年台灣燈會有限量磚塊造型的限量小提燈可領取。(呂妍庭攝)

嘉義縣特別與國際知名品牌任天堂合作推出「超級瑪利歐」特色燈區，期待掀起熱潮。(呂妍庭攝)

配合2026台灣燈會，嘉義縣文觀局以「5大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗。(呂妍庭攝)

嘉義縣文觀局以「5大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗。(呂妍庭攝)

嘉義縣政府與日本任天堂董事長松本浩團隊一起開記者會。(呂妍庭攝)

文觀局表示，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照。

今(8日)文觀局開記者會，日本任天堂董事長松本浩之也率團出席，松本浩之表示，「超級瑪利歐」遊戲推出已滿40年，近年任天堂常參與台灣大型盛會，很光榮明年能在台灣燈會設超級瑪利歐展區，現場有最新遊戲體驗區，希望大家來玩。

翁章梁說，明年台灣燈會將在3月3日至15日舉行，除期待瑪利歐為燈會帶來高潮外，跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心。

翁章梁表示，縣府與日本最大旅行社 JTB 及國內知名旅行社雄獅旅遊、可樂旅遊共同合作，推出專屬旅遊專案，讓國內外旅客以最便捷的方式親身體驗燈會盛況與嘉義風光。

文觀局說，本次以「5大主題路線」為設計主軸，串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，縣府也特別規畫免費領取與旅遊方案，海內外民眾來嘉義縣旅遊時，就能獲得限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈。

目前縣府規畫領取小提燈的方包括事前抽籤、現場免費領取 ；1月1日開始「慢遊嘉義官方 LINE 專屬」旅遊集章資格；燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈；「參加指定團旅行程」每人贈等方式，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。

除觀光推廣外，縣府也會在燈會現場設置「嘉義優鮮館」，集結縣內優質農特產與伴手禮品牌，讓遊客在欣賞燈會之餘，也能感受嘉義豐富的產業能量與在地風味。

