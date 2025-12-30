2026台灣燈會？磚塊提燈 領取方式報你知

嘉義縣文觀局說明？磚塊提燈領取方式／嘉義縣府提供





嘉義縣政府與任天堂（Nintendo）合作推出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區及？磚塊造型限量小提燈，因小提燈數量有限，嘉義縣文觀局今天宣布領取方式，可透過兩個旅遊方案預約，建議民眾提早安排出遊計畫。

文觀局表示，方案一為景點集章贈LINE@限定方案，集章活動將於明年元旦上午九時上線開跑，遊客加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止

第一波預約為2月11日上午9時至2月16日晚上23時59分，開放兌換時段為3月3日至8日，每日限量1800份；第二波預約為2月25日上午9時至3月2日晚上23時59分，開放兌換時段為3月9日至15日期間，每日限量1800份；另也可在燈會期間現場兌換，每日上午9時起開放兌換，平日限量400份、假日限量1100份。

方案二為特色旅宿贈嘉義縣限定方案，遊客於明年3月2日至14日期間入住嘉義縣指定合法旅宿，目前共80家、持續募集中，即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間3月3日至15日，每日限量1800份。

另，除本次公開的完整預約說明，遊客也能參加「跟團出遊贈旅行社限定」方案，以最輕鬆的方式領取小提燈。後續將再公佈免費領取方案的詳細流程與方法，相關內容可至「慢遊嘉義」LINE 官方帳號、FB及IG查詢。

？磚塊提燈LINE集章事前預約說明／嘉義縣府提供

？磚塊提燈LINE集章活動現場預約說明／嘉義縣府提供

？磚塊提燈可預約時段／嘉義縣府提供

旅行社限定資格說明／嘉義縣府提供

特色旅宿贈預約說明／嘉義縣府提供

特色旅宿贈指定旅宿／嘉義縣府提供

特色旅宿贈指定旅宿／嘉義縣府提供

