「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐 • 星燦嘉年華」磚塊造型限量小提燈 旅遊集章及住宿贈預約方式大公開

【記者吳瑞興／嘉義縣報導】嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐·星燦嘉年華」特色燈區以及磚塊造型的限量小提燈，一公布即造成轟動，其中搭配旅遊二方案(「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章及燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈），詢問度更是絡繹不絕，為提早讓民眾安排出遊計畫，嘉義縣文化觀光局今宣布二方案之預約方式，包含：

1.景點集章贈LINE@限定方案：集章活動將於115/1/1 9:00上線開跑，遊客加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止。

第一波預約：2/11(三)9:00~2/16(一)23:59，該時段開放3/3-8 期間之兌換時段，每日限量1800份。

第二波預約：2/25(三)9:00~3/2(一)23:59，該時段開放3/9-15 期間之兌換時段，每日限量1800份。

活動現場預約：於燈會期間(3/3-15)每日9:00開放當天可兌換時段，平日限量400份、假日限量1100份。

2.特色旅宿贈嘉義縣限定方案：遊客於115/3/2-14期間入住嘉義縣指定合法旅宿(目前共80家，持續募集中），即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間(3/3-15)，每日限量1800份。

「超級瑪利歐·星燦嘉年華」特色燈區，將以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，包含了1座主燈以及4座特色副燈，假日限定的偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區，總面積佔地超過2公頃，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶，也期許該燈區能串聯縣內自然、人文、親子與美食資源，打造兼具深度與趣味的旅遊體驗，讓更多國內外旅客看見嘉義的超級魅力，推動觀光經濟再升級。

嘉義縣文化觀光局表示，除本次公開之完整預約說明，遊客也能參加「跟團出遊贈旅行社限定」方案，以最輕鬆的方式領取小提燈！此外後續將再公佈免費領取方案之詳細流程與方法，敬請期待。更多活動、旅遊資訊，以及「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐·星燦嘉年華」相關內容，可至「慢遊嘉義」LINE 官方帳號、FB及IG查詢。

圖：「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐·星燦嘉年華」磚塊造型的限量小提燈，旅遊集章及住宿贈預約方式大公開。為提早讓民眾安排出遊計畫，嘉義縣文化觀光局今宣布二方案之預約方式。（照片嘉義縣政府提供）