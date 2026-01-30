2026台灣燈會「超級瑪利歐 • 星燦嘉年華」開跑 限量「？磚塊小提燈」、遊戲體驗與角色見面會同步登場
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會期間推出「超級瑪利歐·星燦嘉年華」主題活動，現場除限量「？磚塊小提燈」領取外，也同步規劃親子同樂的遊戲體驗區、角色見面會，透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」提供事前抽籤與現場登記兩種領取方式，邀請民眾把握時間參與、提早安排行程，避免錯過本次精彩的活動。
一、限量「？磚塊小提燈」 提供事前抽籤、現場登記兩方案
本次小提燈領取皆以「慢遊嘉義LINE官方帳號」為主要入口，並採「每個LINE帳號限兌換1份、同方案不累贈」的規範，須依預約時段至現場領取，逾時無法保留提燈數量，且兌換時須出示本人手機畫面進行系統核銷，截圖或拍照畫面無效。
1.事前抽籤贈（LINE限定）
民眾可於「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行事前抽籤預約，事前抽籤登記期間為2/12（四）09:00至2/24（二）23:59，於抽籤預約登記期間內，選擇三個時段參加抽籤，也請留意，選擇時段送出後將無法取消或更改，請於登記前先確認好可參加的時段再進行選擇抽籤，結果將於2/25（三）12:00公告。中選者可於3/3至3/15燈會活動期間領取（平日14:00-20:45、假日10:00-20:45），民眾完成抽籤中選後，將獲得活動預約兌換券（每帳號僅1張），而每個LINE帳號 僅限中選1次、兌換1份「？磚塊小提燈」，於燈會活動期間至兌換處「超級瑪利歐·星燦嘉年華燈區」，依預約時段現場核銷領取。民眾須於規定時間內完成現場兌換時段登記，並依時段到場領取，逾時將無法保留提燈數量。
2.活動現場贈（LINE限定）
未參與事前抽籤的民眾，也可於3/3至3/15（平日14:00-21:00、假日10:00-21:00），於燈會活動期間至兌換處領取。每日上午9點開放登記，民眾加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」後點選預約登記，選取可領取時段（額滿為止）取得兌換券，再依兌換時段到現場出示本人手機核銷領取。
※主辦單位提醒，小提燈兌換券逾期失效，且登記場次僅開放當日場次，每日數量有限，建議民眾提早規劃行程、避開尖峰時段兌換。
二、現場亮點活動 遊戲體驗區、角色見面會同步登場
除限量小提燈發送外，「超級瑪利歐·星燦嘉年華」亦規劃兩大現場互動亮點，皆採現場領取號碼牌入場，不提供事前登記。
1.遊戲體驗區
入場期間為3/3至3/15，開放時段為平日14:00-21:00、週六至週日10:00-21:00。民眾加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」後，當日於現場領取體驗券，於時段開始前至等候區排隊，再至「遊戲體驗區」核銷入場，參與互動遊戲體驗。
2.角色見面會
入場期間同為3/3至3/15，開放時段為週五至週日。民眾加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」後，當日現場領取拍照券，於時段開始前至等候區排隊，再至「角色見面會」核銷拍照券入場，參與角色見面與合影互動。
主辦單位表示，活動內容將依現場狀況彈性調整，保留最終變更權利。更多活動、旅遊資訊與「2026台灣燈會×超級瑪利歐·星燦嘉年華」最新消息，請持續「慢遊嘉義LINE 官方帳號」、Facebook及Instagram查詢。
圖：2026台灣燈會期間推出「超級瑪利歐·星燦嘉年華」主題活動，現場除限量「？磚塊小提燈」領取外，也同步規劃親子同樂的遊戲體驗區、角色見面會，透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」提供事前抽籤與現場登記兩種領取方式，邀請民眾把握時間參與。（照片嘉義縣政府提供）
