2026台灣燈會「進嘉門．伊嘉人」新住民燈區
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣政府（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，以「進嘉門・伊嘉人」為主題，透過一場情感豐沛的開場走秀，揭開燈區策展理念。
七位來自越南、印尼、緬甸等國的新住民姊妹，手拉行李箱緩步登場，以身體敘事呈現「離鄉、扎根、共築新家」的生命歷程，呼應本燈區主軸——「從遠方而來，走進嘉義、走進家」，將新住民燈區定位為一座蘊含理解、共感與祝福的光影嘉年華。
新住民燈區由內政部新住民發展基金補助800萬元、縣府自籌45萬，結合嘉義縣近50名新住民共同策劃，充分展現嘉義多元共榮的風貌。
縣長翁章梁表示，台灣是自由開放的移民社會，友善接納來自世界各地的新住民，希望民眾可以透過新住民燈區了解並體驗他們的文化。
移民署副署長陳建成提到，本次燈會培力許多新住民擔任多語通譯，並邀請新住民團體進行歌舞表演，要讓各地遊客透過燈會了解台灣多元的文化，感受嘉義的熱情與溫度。
嘉義縣社會局說明，燈區規劃六大主題燈飾，將全縣新住民累積的成果及生命軌跡轉化為藝術體驗：入口以「光迎萬家」燈牆迎接，象徵擁抱多元文化；「落地生根」呈現萌芽造型，代表新住民在此找到歸屬；巨型燈組「行囊的國度」以行李箱承載思念與希望；「母親之河」以水流刻劃新住民女性的堅韌力量；而「共生花園」結合多國國花，展現文化共融；最終匯聚於「共家屋舞台」，融合各國建築特色，象徵新舊住民共同建構的美好家園，也是燈區活動的展演核心。
除了固定的燈飾外，燈區將安排舞台表演及舞台光雕秀，民眾也可進入燈區參與沉浸式文化體驗，換穿異國傳統服飾，完成互動任務後，還可兌換限量新住民美食，讓文化交流不只「看得到」，更能「親身參與」。
嘉義縣目前新住民人口約1.4萬人，是嘉義不可或缺的重要力量，縣府長期以「共融共好」為施政目標，持續推動新住民友善政策，包括設立新住民家庭服務中心、深入各鄉鎮成立新住民社區服務據點及輔導新住民成立民間團體等，建立完整服務網絡，協助這群「嘉義新家人」跨越語言與文化隔閡，安心在地生活、發展自我。
2026台灣燈會「進嘉門．伊嘉人」新住民燈區將於3月3日至3月15日在嘉義縣太子大道 & 信義一路交叉口登場。燈區現場除了可以帶走燈區版限量小提燈以外，填寫問卷還能參加抽獎，有機會獲得總價值新臺幣6萬元的旅遊金，邀請全國民眾走入璀璨燈海，感受嘉義溫暖的人情風景與多元文化魅力。
