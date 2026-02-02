2026台灣燈會「鄒族傳說燈區」亮點搶先看

(記者廖建智嘉縣報導)

2026台灣燈會將在3月3日在登場，嘉義縣政府2日舉辦「鄒族傳說燈區」宣傳記者會，聚焦策展概念與展演亮點，邀請民眾走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，從神話、儀式到生活記憶，感受鄒族文化精神。



嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳及多位縣議員等人在記者會中一起牽手，開心跳起「大圍舞」為燈會祈福，也提前帶出燈區的互動特質，氣氛熱絡。



策展人鄭佩茜表示，這次將「神之境」作為策展主軸，透過光影敘事引導民眾走入鄒族神話情境，把Hamo天神降臨的傳說與光線美學結合，呈現原住民敬天愛土、面對困難仍堅定前行的精神。



燈區規劃多組作品與體驗內容，包括天神降臨的燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境及鄒族家屋影片欣賞，讓民眾在燈區的每個轉角看見文化細節；燈區也設置6公尺高「戰祭神樹」主燈，結合科技3D動畫光影，成為重要視覺焦點。



燈會期間每晚18時50分與19時25分安排鄒族樂團Live演出，帶領民眾一起跳「大圍舞」；完成舞蹈後與貓頭鷹燈組拍照打卡，就能把每天限量 300 份的「鄒族平安卡」帶回家。



翁章梁指出，阿里山以自然景觀聞名，也讓更多人認識在地鄒族；近年透過嘉義縣文化觀光局持續推廣部落旅遊與文化體驗，讓民眾理解走訪阿里山不只有健行，還能造訪原民部落。



台灣燈會為期13天，串聯多個特色燈區，還有每日展演與週末演出，開幕日將有煙火秀，燈會期間安排2場無人機表演，可謂天天都精采。



翁章梁也說，燈會是非常重要的城市行銷活動，能夠宣傳鄒族部落文化，加深人們對鄒族的印象，人們也能從燈會看見嘉義的轉變，這是燈會的最大價值。