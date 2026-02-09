2026台灣燈會3月2日起實施交通管制 接駁及停車場資訊一次看

「2026台灣燈會」將在3月3日至3月15日登場，為維護活動期間人流與車流安全，燈會周邊道路自3月2日起至3月15日實施交通管制，用路人行經管制區域時應遵守指揮及標示，鼓勵民眾建議多利用大眾運輸及接駁服務。

2026台灣燈會接駁資訊。圖／嘉義縣政府提供

本次管制採分區方式辦理，包含行人徒步區、車輛管制區及憑證管制區。行人徒步區管制期間採每日24小時（00:00至24:00）管制，僅供行人通行，除緊急救護等特殊需求車輛外，管制時段內車輛不得進入。

車輛管制區依活動時段執行，3月3日開燈日及假日為10時至23時，平日為14時至23時，貴賓、新聞媒體、社區住戶、教職員、家長、學生及工作人員等，進入特定區域須憑通行證通行，提醒民眾配合出示查驗。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，3月3日至3月15日提供免費接駁服務，服務時段為週一至週四13時30分至22時30分，週五及假日（含開燈日）9時30分至23時，旅客可依需求前往高鐵嘉義站接駁區（高鐵站前廣場等候）、台鐵嘉義站（站點位在文創園區，台鐵前站出口步行約3分鐘可抵達）、嘉義棒球場（站點位在KANO公園，於公明路接駁區等候）及朴子轉運站搭乘。接駁班距將依人潮狀況彈性調度，請民眾配合現場引導依序候車。

縣府規劃展區周邊及高鐵站周邊多處免費停車場，並以接駁方式銜接展區，高鐵嘉義站周邊免費停車場包含P4（997格）、P5（1,472格，含身障車位120格）、P6（352格，含身障車位64格）、P7（2,091格，含身障車位44格），旅客停妥後可前往高鐵站前廣場接駁區轉乘。

展區周邊免費停車場則包含展區西側P1（416格）、P2（463格）及展區南側P3（汽車6,163格、機車1,164格），另設有遊覽車暫停區，請民眾依照標示入場停放。

嘉義高鐵站周邊免費停車場。圖／嘉義縣政府提供

2026台灣燈會展區周邊免費停車場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府提醒，燈會期間人潮眾多，出發前可至台灣燈會官方網站查詢交通與接駁資訊，並透過網站連結的即時交通資訊網掌握停車場剩餘車位與接駁等候情形，以便彈性調整動線、節省等待時間，停妥車輛後可記下停放位置或簡單拍照留存，賞燈結束後找車更迅速。

