2026台灣燈會3月3日晚開幕 高空煙火秀點亮夜空

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）2026台灣燈會3月3日至15日登場，3日燈會開幕晚會嘉義縣政府安排在故宮大道施放10分鐘高空煙火秀，打造震撼人心視覺饗宴，文觀局建議民眾在燈區展場內欣賞煙火。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，煙火將在3月3日晚間8時5分施放，文觀局建議民眾在燈區展場內欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，更能同步欣賞主燈展演，在璀璨燈光與絢爛煙火交織下，留下難忘美好的回憶。

文觀局說，考量開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日當天嚴禁民眾以任何形式提早放置攝影器材，警方及燈會工作人員將在現場巡查，若發現違規佔位將請民眾移除器材；無人看管之腳架或設備視同放棄，由現場工作人員統一清理回收。

文觀局強調，3月3日晚間7時40分後始開放民眾擺放腳架等器材進行定點拍攝與觀賞，部分燈區全時段禁放攝影器材；另因煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，煙火落焰區位於故宮南院西南方，民眾切勿跨越封鎖線。（編輯：林恕暉）1150122