2026台灣燈會3/3開幕 高空煙火秀點亮夜空

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場隆重登場，為迎接盛會到來，嘉義縣政府將在3日晚間施放中高空煙火秀，為燈會揭開華麗序幕。

嘉義縣政府表示，煙火將在晚間8點05分施放，施放地點位於故宮大道，演出時間10分鐘，透過多層次、中高空煙火編排，打造震撼人心的視覺饗宴。

建議民眾在燈區展場內欣賞煙火，該區域視野遼闊，可完整觀賞煙火在夜空綻放，更能同步欣賞主燈展演，在璀璨燈光與絢爛煙火交織下，留下難忘美好的回憶。

考量開燈日人潮眾多，為維持行走動線及緊急通道暢通，3月3日當天嚴禁民眾以任何形式提早放置攝影器材，警方及燈會工作人員將在現場巡查，若發現違規佔位將請民眾移除器材；無人看管之腳架或設備視同放棄，由現場工作人員統一清理回收。

3月3日晚間7點40分後始開放民眾擺放腳架等器材進行定點拍攝與觀賞，部分燈區全時段禁放攝影器材；另因煙火表演涉及公共安全，縣府將依法實施人流管制與交通疏導措施，請民眾切勿跨越落焰區封鎖線，配合警方及現場工作人員指引。

嘉義縣警察局將加強維安規劃、防制踩踏事件發生，確保民眾在安全舒適的環境中盡情欣賞燈會。

誠摯邀請全國民眾前往嘉義縣參與2026台灣燈會，更多燈會旅遊資訊請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢。

圖：2026台灣燈會將在3月3日至15日於嘉義縣政府前廣場隆重登場，為迎接盛會到來，嘉義縣政府將在3日晚間施放中高空煙火秀，為燈會揭開華麗序幕。（照片嘉義縣政府提供）