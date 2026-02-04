中央社

2026台灣燈會TECH WORLD館在嘉義（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會4日在行政院舉行，行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右5）、外貿協會董事長黃志芳（左3）、嘉義縣長翁章梁（左5）等人出席，宣布世博台灣館TECH WORLD將移回台灣，讓民眾能看到與世界連結的台灣科技。

中央社記者郭日曉攝 115年2月4日

2026台灣燈會TECH WORLD館在嘉義（2） 「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會4日在行 政院舉行，行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫 （右5）、外貿協會董事長黃志芳（左3）、嘉義縣長 翁章梁（左5）等人出席，宣布世博台灣館TECH WORLD將移回台灣，讓民眾能看到與世界連結的台 灣科技。 中央社記者郭日曉攝 115年2月4日
2026台灣燈會TECH WORLD館在嘉義（2） 「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會4日在行 政院舉行，行政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫 （右5）、外貿協會董事長黃志芳（左3）、嘉義縣長 翁章梁（左5）等人出席，宣布世博台灣館TECH WORLD將移回台灣，讓民眾能看到與世界連結的台 灣科技。 中央社記者郭日曉攝 115年2月4日

其他人也在看

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」　衝機場路上心臟驟停

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」　衝機場路上心臟驟停

大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...

CTWANT ・ 3 小時前39則留言
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝　享年49歲

快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝　享年49歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...

FTNN新聞網 ・ 22 小時前37則留言
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲　拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學

抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲　拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學

小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前117則留言
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報

不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報

都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。

Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前24則留言
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了　這3天最凍恐寒流估跌破6℃

北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了　這3天最凍恐寒流估跌破6℃

中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5則留言
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億　神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

下班衝一波！威力彩狂飆9.7億　神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前12則留言
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是

如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前14則留言
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」　姜元來看了好心疼

具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」　姜元來看了好心疼

姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...

CTWANT ・ 7 小時前91則留言
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」　他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住

具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」　他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前37則留言
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光　秒逼哭他

具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光　秒逼哭他

大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前9則留言
追思大S雕像揭幕　親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明

追思大S雕像揭幕　親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明

（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]

引新聞 ・ 21 小時前34則留言
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相　被奶奶拒絕探視

曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相　被奶奶拒絕探視

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...

FTNN新聞網 ・ 1 天前39則留言
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭

許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭

陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...

styletc ・ 2 小時前3則留言
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命　川普：加拿大恐完蛋

軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命　川普：加拿大恐完蛋

中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前170則留言
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成

台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成

金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。

今周刊 ・ 2 小時前1則留言
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」　盧秀燕一句話回應

藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」　盧秀燕一句話回應

2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......

風傳媒 ・ 15 小時前99則留言
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度　氣象署：濕冷到這天

「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度　氣象署：濕冷到這天

中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2則留言
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年　半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了

王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年　半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了

王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。

鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前77則留言
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光

週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光

今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1則留言
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？

記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？

（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]

引新聞 ・ 21 小時前50則留言