2026台灣燈會x瑪利歐！限量「？」磚塊造型小提燈 開放預約

明年台灣燈會將限量發送「？」磚塊造型的小提燈，網路詢問度巳爆表。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

明年2026台灣燈會，嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，將限量發送「？」磚塊造型的小提燈，因網路上詢問度爆表，嘉義縣文化觀光局今(30日)公布配合旅遊方案，限量領取小提燈的方式、時間，讓民眾不用再敲碗求攻略。

文觀局表示，明年台灣燈會精心打造的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，將以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，包含1座主燈和4座特色副燈，還有假日限定的偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區，總面積 占地超過2公頃，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。

明年台灣燈會將精心打造的「超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義縣文化觀光局公布配合旅遊方案，限量領取小提燈的方式、時間。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

另文觀局搭配「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章和燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈兩大旅遊方案，將發放小提燈，因詢問度絡繹不絕，為提早讓民眾安排出遊計畫，文觀局今宣布兩方案預約方式，包含：

1.景點集章贈LINE@限定方案：集章活動將於115年1月1日上午9點上線開跑，遊客加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐·星燦嘉年華-景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可於以下時段登記預約限量小提燈，預約額滿為止

第一波預約：2月11日(三)9：00~2月16日(一)23：59，該時段開放3月3日至8日期間之兌換時段，每日限量1800份。

第二波預約：2月25(三)9：00~3月2(一)23：59，該時段開放3月9日至15日期間之兌換時段，每日限量1800份。

活動現場預約：於燈會期間(3月3日至15日)每天9：00開放當天可兌換時段，平日限量400份、假日限量1100份。

2.特色旅宿贈嘉義縣限定方案：遊客於115年3月2日至14日期間，入住嘉義縣指定合法旅宿(目前共80家，持續募集中），即可於入住時預約兌換限量小提燈，每個LINE帳號依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份，預約兌換期間為燈會期間(3月3日至15日)，每日限量1800份。

文觀局表示，除本次公開完整預約說明，遊客也能參加「跟團出遊贈旅行社限定」方案，以最輕鬆的方式領取小提燈！

後續將再公布免費領取方案詳細流程與方法，更多活動、旅遊資訊，以及「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」相關內容，可至「慢遊嘉義」LINE 官方帳號、FB及IG查詢。

