2026台灣設計展在桃園！串聯產官學展現創意能量
桃園市長張善政昨（5）日下午主持市政會議，聽取青年事務局及文化局「桃園青年設計人才培育」專題報告後表示，市府積極推動設計導入公共政策，透過青年局成立的桃園設計庫，以及「未來城市空間發展會報」、「美學桃園會報」及「桃園城市創意設計中心」等跨局處運作的市政計畫，將城市美學落實於各項政策與市容設計。2026台灣設計展將是展現桃園設計能量的重要里程碑，期勉市府團隊持續精進，跨局處攜手展現桃園的創意能量與設計實力。
青年事務局長侯佳齡表示，感謝市府提供青年設計團隊更多展現機會，並在台灣設計展中有更多參與和創意展現。青年局將持續推動產官學合作與設計推廣計畫，並將在台灣設計展期間舉辦「台日韓國際學生營隊」，進一步促進國際青年設計交流。
青年局指出，為落實「設計力X青年力X桃園力」目標，市府透過桃園設計庫串聯在地22所高中職及大專校院設計學群，為青年設計人才搭建實戰平台。自112年起，已輔導66組設計團隊進駐多元空間，並透過業師輔導及商業媒合，協助青年將創意轉化為商業價值。2026台灣設計展期間，青年局將以青年設計力串聯在地產業打造「國際青年城市」與「青年設計城市」兩大展區，展現桃園青年設計潛能。
文化局表示，市府積極提升城市美學意識與國際設計視野，透過「桃園城市創意設計中心」建置包含視覺設計、產品設計、建築與景觀設計等跨域美學資料庫，協助各局處將設計思維導入城市治理；同時邀請美學顧問進行提案輔導，並協助青創設計團隊系統化導入設計軟實力。
文化局指出，配合桃園辦理「2026台灣設計展」，市府前瞻布局進行3場國際設計交流行動，邀請國際設計大師及設計組織來台進行對話及意見交換，擴大未來國際合作網絡，提升桃園的國際能見度，實踐推動桃園成為亞洲設計中心願景。於2026台灣設計展期間，也將透過「亞洲設計名家海報展暨國際設計論壇」及系列工作坊，廣邀國內外知名設計師共同創作交流，提升城市形象與全球視野。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
苗栗優質大閘蟹評鑑 吳克豐讓蟹吃好吃飽奪特等獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹，今天舉辦評鑑競賽，由銅鑼鄉蟹農吳克豐奪得「特等獎」，他分享養殖經驗說，養蟹如同養小孩要讓牠們吃好、吃飽，細心餵養、水質管理都很重要。中央社 ・ 22 小時前
英保守黨前黨魁：應讓中國知道侵略將引發軍事回應 (圖)
英國保守黨前黨魁史密斯5日接受中央社專訪時說，英國及盟友應向中國明確表達，一旦中方嘗試侵略或封鎖台灣，將相當於「迫使我們出手」，包括在軍事領域。圖為史密斯去年11月出席在英國國會的活動。中央社 ・ 9 小時前
11/8來南投追懸日美景！最佳觀賞時間有20分鐘
11月「立冬」節氣前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，南投市公所根據氣象署的懸日資訊，週六（8日）下午3點到5點10分封街追懸日，最佳觀賞時間推測是下午4點44分到5點4分，地點在民族路與公園路街交叉口，現場有迷你市集，贈送50元消費券（送完為止）。自由時報 ・ 8 小時前
全網集氣！高雄重症女童轉診台大 家長發文：感謝車友一路禮讓
高雄一名女童因肺部嚴重感染，已插管並裝上葉克膜，昨晚自義大醫院經國道1號轉診台大，家長在社群平台求助，希望駕駛們避開救護路線，讓孩子順利轉院。女童今天（11/6）凌晨順利抵達，家屬發文感謝車友們一路禮讓，每一份善意、每一句祝福都讓他們感受到力量。太報 ・ 7 小時前
美股估值拉警報！台積電跌逾2%比ADR輕 股市名師喊免驚
上午9:26更新盤中 台積電跌40元或2.66%至1465元；台股下殺逾600點，最低觸及27453點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
又強又大的怪物！鳳凰生成上看中颱 「這時間」恐有暴雨侵襲
今天（6日）東北季風減弱，水氣減少，各地氣溫略升，而今年第26號颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG）已於今日凌晨2點生成，強度預計可達到中度颱風，台灣大學大氣科學博士林得恩也在臉書直呼「鳳凰是又強、又大的怪物！」並分析影響最甚時間。鏡報 ・ 7 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 4 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 2 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 3 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前