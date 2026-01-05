2026台灣電影劇情片《恨女的逆襲》開局：讓你的心變得強壯一點｜影評

林怡婷（左）在《恨女的逆襲》中有多場與蔡振南的精彩對戲。（華映娛樂提供）

身體的訓練會連帶讓心靈變強壯嗎？抓十個人來問，有受訓的沒受訓的，大概都會給你肯定而正面的答案。而《恨女的逆襲》就是這樣的重訓系電影作品：當你看完這部片，心也會變得強壯一點。

【文 / 雀雀】台灣女導演李宜珊作品《恨女的逆襲》描述 20 歲女子家玲將青春與生命投注在拳館與家裡的便當店生意裡，作為業餘拳擊手的她，在踏上地下拳擊比賽擂臺之後，開始理解到女生常被擺放在讓人自覺格格不入的位置，以及社會上各種「輸才是贏」的怪奇運作方式讓她需要反覆重新適應。但也因此，家玲對拳擊的想像、對家庭的理解，以及對父母（游安順、王彩樺飾）的愛恨情感執念，才終於找到有處安放。

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（圖／華映提供）

家玲的故事原型來自於真實台灣運動員aka「女子拳擊金牌國手陳嘉玲」的成長歷程改編，李宜珊導演早在 2007 年的紀錄片《下一秒． 無限》裡留下了這號人物的生命影像。長達 20 年以上的記錄觀察個案、以及導演本身對於台灣女子拳擊運動的整體探究，都助她淬煉成一台灣不服輸的女孩群像，悉數融鑄在片中主人翁「家玲」靈魂血肉裡頭。多年後，林郁婷踏上國際正規拳賽舞台、受到世界與台灣人注目，《恨女的逆襲》拍攝計劃也因而順風覓得資金開拍。誰說全台灣的女性故事不是被綁定在一起的？

王彩樺在《恨女的逆襲》中為了貼補家用每天必須做便當、賣便當，勞心勞力。（圖／華映提供）

女生打拳擊的衝突性在於力與美皆不符傳統價值與審美標準，但仍戮力要在男性稱霸的運動領域上打出一片天，打著打著，便長出了自己的樣子，難以被定義卻難以忽視的一股生命力由此滋長。沒有要也無暇去取悅誰，只在量級範疇內用拳頭說話，單純就讓輸贏來定義一切。

蔡振南（左）與林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演感情極好的師徒。（圖／華映娛樂提供）

但當《恨女的逆襲》家玲過了這個關，眼前卻又冒出了那個坎：教練（蔡振南飾）讓她上場比賽，這場剛贏、下一場卻要她輸？

蔡振南在《恨女的逆襲》中即便飾演的是教練，也投入許多時間接受體能訓練。（圖／華映娛樂）

大人世界難懂之處不只在於擂台戰場，家庭亦如是。爸爸媽媽分居不離婚，多年來也從住樓上樓下，變成後來爸爸搬出去與女性友人同居。全世界可能只剩下家玲還對父母的復合抱有期望。家玲有一點活在自己世界似的，用盡全力抱頭猛衝，想讓父母破鏡重圓卻徒勞無功，有那麼一點世人皆醉我不管的天真。

王彩樺（左起）、林怡婷、田翔元在《恨女的逆襲》中飾演感情緊密的一家人。（圖／華映娛樂提供）

這一份天真非常純粹，一如我們總是捨不得戳破少女心裡的夢幻泡泡（事後證明那也可能只是隨風飄揚著的輕飄塑膠袋）。林怡婷演繹主人翁「家玲」帶著渾身的汗水、黝黑膚肌，與靈魂的乾淨。她不太會表達，有時身體、表情和言語又衝又兇，但就像游安順總是會包容女兒一樣，你知道家玲就只是條直、容易走心，在她氣噗噗的時候，仍知道她無害還想過去摸一下頭安撫之。

林怡婷憑藉《恨女的逆襲》入圍金馬62最佳新演員。（華映娛樂提供）

但《恨女的逆襲》敘事策略耐人尋味之處也在這裡：20歲的女生，曾被父親打過到一耳失聰，這樣的女兒，還會愛著爸爸嗎？電影裡的答案是肯定的；媽媽與女兒在身體與感情上的保持距離，甚至女兒的手稍稍靠近媽媽都會自動彈開，那是普遍的家庭疏離感還是家暴的陰影（畢竟家裡所有成員的武力值都遠高過王彩華所飾演的媽媽）？弟弟知道自己坐享了重男輕女的紅利嗎，還是只是少不更事而已？……事實上，他們的故事，正正就是台灣家庭浮世繪面貌的總和：這些現象總是常常發生且存在，但很少人會去問為什麼？合理嗎？公平嗎？因為世上多的是無意識地追隨既有社會文化脈絡去活著的人，他們不是無腦盲從，而是忙著生存、沒空思考或懷疑一切，來不及勇於改變而已。

游安順在《恨女的逆襲》中有一項副業是為佛像貼金箔。（圖／華映提供）

所以或許家玲真的是眾人皆醉我獨醒。她努力，她拼命，她反省，她思考，她改進……她就是想盡辦法要靠一己之力，企圖把家庭修復成即便不是迪士尼電影裡的那種、但至少也要是看起來稍微完整一點的那種。

王彩樺在《恨女的逆襲》中小秀舞技。（圖／華映娛樂提供）

在電影裡面，你將欣慰地看到家玲一點一滴變得越發強大，但你也將不可避免地看到她的夢想不一定能夠完成。即便如此，你會替家玲感到驕傲，會為家玲肉眼可見的成長、發自內心替她開心，因為「愛」，確實讓她變成一個更好的人了。

《恨女的逆襲》精彩運動畫面獲得圍金馬62最佳動作設計獎。（圖／華映娛樂提供）

20歲的年輕人，被迫長大算晚嗎？成長沒有標準答案，但《恨女的逆襲》是一部有陣痛感、亦有後勁的「台灣囡仔成長電影」。家玲的來時路是慢慢累積出來的，但電影結局所帶來「一夜長大」的爆發力也具其真情實感。

作為李宜珊導演的首部劇情長片，《恨女的逆襲》生猛且穩健，殘酷也純真，用這樣的一部台灣電影來為 2026 年的台灣劇情片做院線開局，勵志也接地氣。

蔡振南（右）表示年輕演員接受拳擊訓練的過程讓他看了都覺得佩服。（華映提供）

