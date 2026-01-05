2026台灣電影劇情片《恨女的逆襲》開局：讓你的心變得強壯一點｜影評
身體的訓練會連帶讓心靈變強壯嗎？抓十個人來問，有受訓的沒受訓的，大概都會給你肯定而正面的答案。而《恨女的逆襲》就是這樣的重訓系電影作品：當你看完這部片，心也會變得強壯一點。
【文 / 雀雀】台灣女導演李宜珊作品《恨女的逆襲》描述 20 歲女子家玲將青春與生命投注在拳館與家裡的便當店生意裡，作為業餘拳擊手的她，在踏上地下拳擊比賽擂臺之後，開始理解到女生常被擺放在讓人自覺格格不入的位置，以及社會上各種「輸才是贏」的怪奇運作方式讓她需要反覆重新適應。但也因此，家玲對拳擊的想像、對家庭的理解，以及對父母（游安順、王彩樺飾）的愛恨情感執念，才終於找到有處安放。
家玲的故事原型來自於真實台灣運動員aka「女子拳擊金牌國手陳嘉玲」的成長歷程改編，李宜珊導演早在 2007 年的紀錄片《下一秒． 無限》裡留下了這號人物的生命影像。長達 20 年以上的記錄觀察個案、以及導演本身對於台灣女子拳擊運動的整體探究，都助她淬煉成一台灣不服輸的女孩群像，悉數融鑄在片中主人翁「家玲」靈魂血肉裡頭。多年後，林郁婷踏上國際正規拳賽舞台、受到世界與台灣人注目，《恨女的逆襲》拍攝計劃也因而順風覓得資金開拍。誰說全台灣的女性故事不是被綁定在一起的？
女生打拳擊的衝突性在於力與美皆不符傳統價值與審美標準，但仍戮力要在男性稱霸的運動領域上打出一片天，打著打著，便長出了自己的樣子，難以被定義卻難以忽視的一股生命力由此滋長。沒有要也無暇去取悅誰，只在量級範疇內用拳頭說話，單純就讓輸贏來定義一切。
但當《恨女的逆襲》家玲過了這個關，眼前卻又冒出了那個坎：教練（蔡振南飾）讓她上場比賽，這場剛贏、下一場卻要她輸？
大人世界難懂之處不只在於擂台戰場，家庭亦如是。爸爸媽媽分居不離婚，多年來也從住樓上樓下，變成後來爸爸搬出去與女性友人同居。全世界可能只剩下家玲還對父母的復合抱有期望。家玲有一點活在自己世界似的，用盡全力抱頭猛衝，想讓父母破鏡重圓卻徒勞無功，有那麼一點世人皆醉我不管的天真。
這一份天真非常純粹，一如我們總是捨不得戳破少女心裡的夢幻泡泡（事後證明那也可能只是隨風飄揚著的輕飄塑膠袋）。林怡婷演繹主人翁「家玲」帶著渾身的汗水、黝黑膚肌，與靈魂的乾淨。她不太會表達，有時身體、表情和言語又衝又兇，但就像游安順總是會包容女兒一樣，你知道家玲就只是條直、容易走心，在她氣噗噗的時候，仍知道她無害還想過去摸一下頭安撫之。
但《恨女的逆襲》敘事策略耐人尋味之處也在這裡：20歲的女生，曾被父親打過到一耳失聰，這樣的女兒，還會愛著爸爸嗎？電影裡的答案是肯定的；媽媽與女兒在身體與感情上的保持距離，甚至女兒的手稍稍靠近媽媽都會自動彈開，那是普遍的家庭疏離感還是家暴的陰影（畢竟家裡所有成員的武力值都遠高過王彩華所飾演的媽媽）？弟弟知道自己坐享了重男輕女的紅利嗎，還是只是少不更事而已？……事實上，他們的故事，正正就是台灣家庭浮世繪面貌的總和：這些現象總是常常發生且存在，但很少人會去問為什麼？合理嗎？公平嗎？因為世上多的是無意識地追隨既有社會文化脈絡去活著的人，他們不是無腦盲從，而是忙著生存、沒空思考或懷疑一切，來不及勇於改變而已。
所以或許家玲真的是眾人皆醉我獨醒。她努力，她拼命，她反省，她思考，她改進……她就是想盡辦法要靠一己之力，企圖把家庭修復成即便不是迪士尼電影裡的那種、但至少也要是看起來稍微完整一點的那種。
在電影裡面，你將欣慰地看到家玲一點一滴變得越發強大，但你也將不可避免地看到她的夢想不一定能夠完成。即便如此，你會替家玲感到驕傲，會為家玲肉眼可見的成長、發自內心替她開心，因為「愛」，確實讓她變成一個更好的人了。
20歲的年輕人，被迫長大算晚嗎？成長沒有標準答案，但《恨女的逆襲》是一部有陣痛感、亦有後勁的「台灣囡仔成長電影」。家玲的來時路是慢慢累積出來的，但電影結局所帶來「一夜長大」的爆發力也具其真情實感。
作為李宜珊導演的首部劇情長片，《恨女的逆襲》生猛且穩健，殘酷也純真，用這樣的一部台灣電影來為 2026 年的台灣劇情片做院線開局，勵志也接地氣。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
委內瑞拉總統被捕照意外炒紅NIKE！全套灰色運動裝賣到缺貨 網笑：史上最狂帶貨主！
照片中，馬杜洛穿著Nike Tech Fleece連帽外套與長褲，全身灰色系、俐落剪裁，加上護目鏡、抗噪耳罩的「功能型配件」，畫面既真實又荒謬，立刻被網友做成「Steal his look」對照圖，直接標出單品價格。結果一查官網，果然這件外套已成話題熱搜款，連平常較冷門的3XL也被網友搶...styletc ・ 2 小時前 ・ 3
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 10
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 20
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 17
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 天前 ・ 41
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
張庭16歲愛女自信曬「黑皮」！酸民攻擊無效 粉絲全喊讚
張庭與林瑞陽的愛女林希曈（Angela）近日成為網路焦點，16歲的她自信面對酸民攻擊，展現與年齡不符的成熟心態，也讓粉絲對她「黑皮高級臉」讚嘆不已。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 6
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
《驕陽似我》結局趙今麥、宋威龍結婚生女兒？原著還有虐心名場面！大結局播出時間搶先看
【文／徐瑞安】陸劇《驕陽似我》由宋威龍、趙今麥主演，故事以聶曦光（趙今麥 飾）的成長與愛情軌跡為主軸，學生時期的她，曾為一段單向奔赴的暗戀受過傷，直到遇見溫柔成熟的林嶼森（宋威龍 飾），一次次在她最疲憊、最脆弱的時刻接住她，總是溫柔而堅定的選擇她，兩人在一次次陪伴與理解中，慢慢走向彼此。隨著劇情推進，觀眾自然也更加好奇——顧漫在原著小說中，究竟是如何為聶曦光與林嶼森寫下最終結局？以下一起來看看《驕陽似我》原著小說結局走向。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前 ・ 4
王陽明新年信義區出車禍！ 綠燈起步「直撞前車」直道歉：我會負責
才剛迎接2026年，藝人王陽明就驚傳在台北市信義區的街頭發生車禍，他在社群分享一段影片，畫面中可以看到他在BELLAVITA百貨旁的路口，他開車在路口等紅綠燈，看到綠燈就直接踩油門，沒注意前車情況，直直往別人車尾撞上，所幸雙方人都平安，他也無奈坦言是他的問題，承諾會向對方負責。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 46
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
劉品言、連晨翔戲裡甜蜜到戲外 殺青這句話意外變成神預言
TVBS 原創劇集《舊金山美容院》本週迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。另一方面，讓觀眾氣得牙癢癢的鄧家人，章廣辰為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36