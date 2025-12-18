2026台灣高鐵助學計畫元旦開跑 助憨兒共融學習、送愛偏鄉

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」明年元旦啟動。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於明年元旦啟動，1月1日至3月2日活動期間，民眾利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或手機掃描捐款信封上QR Code等方式，即可捐款支持(衛部救字第1141364196號)。

「高速傳愛 助學計畫」今天在高鐵南港站舉辦宣傳活動，透過「高速傳愛 助學計畫」捐款，支持喜憨兒基金會推動技職教育，基金會也會進一步將喜憨兒親手製作的烘焙點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持與幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸。

董事長史哲表示，高鐵去年日均運量21.4萬人次，今年1至11月日均運量22.4萬人次，10月份日均運量達23.7萬人，12月則是一票難求。許多人搭乘高鐵，在列車的這段時間，邀請旅客透過座位信封袋或拿起手機，一起創造更有愛的台灣。高鐵希望創下更多佳績，不只是速度，更重要的是溫度。

喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍表示，基金會成立30年來，透過社會每份支持，協助超過9000位憨兒與家庭；基金會有100個服務據點，協助憨兒工作及生活，獲得終身學習機會，在生命中獲得尊嚴與快樂。多年來將烘焙產品送到偏鄉及部落，也是一堂社會教育課程，孩子收到餐盒時的快樂，讓憨兒感覺到工作成就及人生價值，過好生活、做出好產品，發揮共榮教育。

公益大使曾寶儀也現身分享，和憨兒朋友們一起烘焙時，憨兒們非常專注，個個是烘焙專家，也會給她滿滿情緒價值，這些美好的氛圍也跟著揉進餅乾及麵包；鼓勵民眾新年要搭高鐵返家見所愛的人時，拿起前方座位椅背的信封袋，把愛分享給素未謀面的陌生人。

台灣高鐵2010年起每年推動「高速傳愛 助學計畫」協助公益團體募款，16年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人台灣為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、中華民國唐氏症基金會等團體，累計募款超過1.91億元，幫助超過4.1萬名孩子。為鼓勵旅客踴躍響應2026的計畫，活動期間凡每月定期捐款500元(滿12個月)或單筆捐款6000元，即可獲贈1個「高鐵ESG輕便摺傘」。

