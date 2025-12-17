2026台股上看3.3萬！凱基投顧點名AI、半導體主軸 揭3大產業關鍵

【記者呂承哲／台北報導】由凱基證券與凱基投顧攜手打造的投資理財節目「凱基股股漲」推出「2026台股投資展望」系列特輯，兩周內累積觀看數突破23萬人次。節目指出，AI動能可望延續，2026年台股高點上看33,000點，關鍵變數在美國選舉與降息節奏，半導體與AI供應鏈仍是長線主軸。

「凱基股股漲」以「行情續燃長多火、利率與選舉定風波」為主軸，透過清楚的分析架構、即時市場解讀與專業數據，深入解析明年台股可能的發展路徑。「凱基股股漲」首席分析師 許高銘 指出，全球AI熱潮並非泡沫，相關產業動能可望延續至明年，預估2026年台股指數高點上看33,000點，約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點，約當16倍本益比。

廣告 廣告

許高銘進一步指出，影響未來一年台股波動與投資機會的關鍵，在於美國期中選舉年效應與聯準會降息速度。在通膨升溫趨緩、降息趨勢延續，以及科技資本支出回升的背景下，AI、伺服器、雲端運算與半導體供應鏈，仍將是推動台股長線走強的主要驅動力，其中晶圓代工、記憶體復甦與伺服器架構升級，被視為關鍵產業焦點。

凱基證券日前於全台舉辦「未來之鑰 2026投資前瞻論壇」，北、中、南共舉辦五場，場場爆滿，聚焦國際總經、盤勢分析、AI科技鏈、台灣產業競爭力及投資配置策略，吸引超過1,000位投資人熱情參與，現場互動踴躍。節目亦延續論壇熱潮，分享多項粉絲於現場提出的熱門提問。

「凱基股股漲」由凱基投顧資深產業研究團隊操刀製作，每周一至周五晚間九點準時播出，持續為投資人提供即時且具深度的市場觀點。為回饋觀眾熱烈響應，節目同步推出「2026年不可不知的投資焦點」系列特輯，聚焦 AI Agent（人工智慧代理）、資料中心建廠關鍵的變壓器，以及少子化趨勢下機器人應用全面接手等重要議題，提供投資人更全面、前瞻的產業分析，協助提前布局未來趨勢。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

酒駕撞死23歲女清潔員 許富凱怒了：到底要毀了多少家庭

連啦啦隊也西進！中國「CPB Girls」決選名單出爐 驚見樂天女孩

葉全真斷開「螢幕情侶」陳昭榮有新戀情！甜蜜約會對象曝光

