2026台股展望／王春盛分析師曝台股衝33K劇本 提醒3大風險並存
財經中心／余國棟報導
台股今年走勢宛如雲霄飛車，4月一度因美國關稅戰重挫，指數急跌修正，但隨後在AI題材強勢帶動下快速反攻屢創新高，近期則因市場對聯準會降息預期降溫，指數拉回整理。展望2026年，多家券商與投信機構普遍認為，台股將在震盪中維持偏多格局，AI資本支出、全球降息循環與資金動能，仍是推動指數的重要引擎。加權指數有機會上看33000 點，低點落在約24000點區間。
2026年行情上看33000 點 仍存在3大風險
進入2026年，全球資金環境呈現「邊際寬鬆」趨勢，倫元投顧王春盛分析師認為，市場普遍預期美國將在2026年逐步啟動降息或下修政策利率，資金成本下降有助風險性資產估值修正與資金回流新興市場。明年台股關鍵仍在AI，但格局會比過去兩年更「結構化」，不是什麼都漲，而是資金會更集中在有業績、看得到成長的族群。
雖然結構性趨勢明確，但也存在3大風險，首先，AI過度估值與短期泡沫化疑慮，其次美中地緣政治與關稅、出口管制帶來供應鏈斷裂風險，最後若通膨回彈、Fed緊縮超預期，將抑制風險性資產。從指數空間來看，明年台股加權指數高點有機會上看33000 點，低點落在約24000點區間，其中高點將落在下半年，呈現「先蹲後跳」或「微笑曲線」走勢。
超額儲蓄5兆元撐盤 ETF與資金動能成後盾
資金面是2026年台股的重要支撐之一。根據市場推估，台灣明年超額儲蓄金額可望首度突破5兆元、上看5.1兆元，超額儲蓄率接近18%，在定存利率仍偏低的情況下，資金勢必持續尋求股市與ETF等風險性資產去化。加上ETF市場快速成長，主動式ETF陸續加入戰局，預期將進一步放大台股的資金動能，當沖與融資占比仍有小幅提升空間，市場活絡度不減。
從總體環境來看，聯準會降息循環仍被視為中長期利多。市場預期，美國貨幣型基金自今年底至明年上半年，可能釋出約10%、規模達7,500億美元的資金，為全球資本市場注入活水。若降息節奏符合預期，將有助壓低資金成本、提振風險性資產評價，對出口導向、與科技供應鏈高度連動的台股而言，整體仍屬正向。
AI仍是主旋律 資金追逐有獲利的族群
產業面方面，AI依舊是2026年最核心的成長主軸。多數機構認為，生成式AI仍處於成長週期的中段，距離泡沫化尚有距離，關鍵在於「供給」而非「需求」。從歷史經驗來看，AI相關資本支出占GDP比重目前仍不到1%，相較過去鐵路、汽車、電力等重大技術革命高峰期占比的2至3%，仍有不小成長空間。預期電子股在AI伺服器、資料中心、Edge AI需求帶動下，2026年獲利年增率可達2成以上，將是推升指數的主力。
產業主軸方面，王春盛分析師指出，核心驅動力在AI、高效能運算（HPC）與半導體供應鏈，而AI短期泡沫化疑慮，有機會成為企業資本支出結構性擴張的新循環，相關GPU、ASIC、先進封裝、散熱、記憶體、伺服器組裝等族群，仍是台股多頭主旋律，北美各大雲端服務商2026年資本支出有望達6,000億美元之譜，年增約40%，AI 伺服器、HBM 記憶體、CoWoS 等先進封裝產能幾乎被鎖定，供應鏈訂單能見度相對清晰。
而晶圓代工、先進封裝等族群，分析師王春盛首推台積電（2330）、世界先進（5347）、日月光投控（3711）等將受惠製程升級與晶圓有望漲價。記憶體與儲存鏈族群，由於DRAM / NAND 價格回升明顯、企業級SSD需求增長，看好像是南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）等。而PCB相關族群，隨著高階載板與伺服器板材需求回溫，像是台光電（2383）、金像電（2368）、欣興（3037）、景碩（3189）都將有所表現。被動、電源與散熱族群：國巨（2327）、台達電（2308）、奇鋐（3017）等為資料中心剛需。
非電子輪動補漲 操作關鍵回歸選股
王春盛分析師進一步指出，除了電子，非電族群2026年也不會完全沒機會，受惠國防預算、全球供應鏈重組與運動休閒需求等題材，國防軍工、機器人、自動化、成衣製鞋及部分航運與金融股，在資金輪動階段有機會扮演「第二主流」。長榮（2603）、陽明（2609）、南亞（1303）、漢翔（2634）等大宗商品與軍工題材輪動，大方向仍是「重科技、選傳產」，傳產股要有題材、有成長，才能真正吸引資金。
2026年台股仍是「風險與機會並存」的一年。多頭趨勢延續的關鍵，在於AI資本支出是否持續擴大、企業獲利能否再上修，以及全球資金是否如預期回流。法人普遍建議，投資策略宜採取逢回布局、聚焦主流產業與具獲利能見度的標的，在震盪中掌握中長期成長機會。
王春盛分析師最後打趣的說，明年台股不太像「隨便買都會漲」的一年，是「以AI為核心、半導體與記憶體為引擎」的年份，並考驗產業理解與選股功夫的一年，對一般投資人，與其天天盯指數，不如挑幾條明確的大趨勢，分批布局、嚴守停損，讓時間與成長幫你把獲利放大。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
