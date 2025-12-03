2026台股展望 統一證：三大核心動能助攻指數上看34,988點

統一證總經理楊凱智（左4）率領投信總經理董永寬（右5）、投顧董事長黎方國（右3）、期貨總經理吳皇旗（左3）、投顧總經理廖婉婷（右2）、證券經紀部副總林麗玲（左2）、投信協理陳意婷（右4）、投顧首席經濟學家呂政道（右1），及總體經濟學家吳嘉隆（左1）舉辦「2026年投資展望會」。

統一證券今（3）日舉辦2026年台股投資展望會，統一集團樂觀預估，明年台股指數高點上看34,988點，且極可能在第四季達成。隨著Google Gemini 3等多模態AI巨型模型問世，AI應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。另在電、金、傳產同步獲利成長加持下，企業獲利預期穩健成長15%～20%，樂觀挑戰5兆元大關。同時，預期外資淨匯入規模上看200億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

統一台股投資展望會由總體經濟學家吳嘉隆及統一投顧總經理廖婉婷、總體經濟學家呂政道，以及統一投信明星經理人陳意婷，深入剖析2026年投資趨勢，並在焦點對談時間加入統一投顧董事長黎方國，與談者精彩的對談論點，讓所有參與盛會的投資人滿載而歸。

統一投顧總經理廖婉婷以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，她表示，隨著AI Server硬體持續進化、AI Factory 興建及各國主權 AI 商機，AI 主幹架構競爭將達白熱化。選股聚焦於台積電延伸的先進製程(2nm)及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面則聚焦三大塊：消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

統一投顧首席經濟學家呂政道認為，在「AI 主權紅利」、「川普政策牛肉」與「聯準會降息循環」三大動能強力驅動下，統一投顧樂觀預估2026 年標普 500 指數上看8,000點。「AI永動機」結合「國家級資金擔保」，推動美國進入生產力超級週期，加速「科技美元」制度化，強勢吸引全球技術與資本回流。政策面上，川普政府將全力迎戰「建國 250 周年」與「期中選舉」。資金面在通膨趨緩且降息周期啟動後獲助攻，預期 2026 年全年降息 4 碼；搭配中國刺激與美歐日適度寬鬆挹注下，資金洪流蔓延至全球資本市場。在 AI 爆發、需求復甦、獲利上修及資金充沛多重支撐下，加上川習會、FIFA 世界盃等事件催化，2026 年可望季季都有利多題材，全面開啟由美國主導的「新黃金時代」。

統一投信協理陳意婷指出，近期備受矚目的美國「創世任務」（Genesis Mission），將結合國家與企業的力量，這項計劃將會使AI競爭進入國與國的直球對決，重塑未來十年的全球投資藍圖。陳意婷強調，未來主權之爭，將落實在各國財政支出增加、企業資本支出增加及貨幣政策寬鬆，有利股市多頭格局。

針對2026年投資布局，陳意婷提出主權之爭下的四大投資趨勢。在「邊界主權」領域，聚焦無人系統、國防軟體及自主防禦系統。「AI主權」方面，除關注雲端服務業者外，亦看好大型語言模型開發商、資料庫整合平台及AI硬體規格升級企業。「數位貨幣主權」領域，則看好受惠於美國相關法案支持的穩定幣生態系統參與者，以及金融創新基礎建設業者。「關鍵資源使用權」方面，AI算力需求催生電力革命，核電供應鏈、電力基建與儲能設備及稀土鈾礦等關鍵礦產，將成投資焦點。

回顧2025 年，統一證券喊出台股28,000點的市場最高點，成為「全市場最準確」的券商，統一證券看好2026年台股延續多頭趨勢，挑戰34,988點。除了眼光精準、專業領軍之外，統一證券在「數位轉型」的腳步從未停歇，積極串聯集團的生活圈優勢，將投資理財與大眾熟悉的 OPENPOINT 點數機制深度整合，透過新推出的全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP，為用戶打造更全面、便捷的金融生活體驗。