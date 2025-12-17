2026台股展望 野村投信：資金寬鬆、AI供應鏈動能續旺

聯準會12月降息機率大增，寬鬆貨幣環境將支撐風險資產估值。台灣基本面同步改善，主計總處亦上修2025年GDP至7.37%，並預估2026年維持3%以上增長，資訊產品出口持續成長。台股殖利率居全球前段班，PE約21.4倍、PB 約2.7倍，加上企業獲利上修，仍具投資吸引力，因此外資截至11月底仍淨流入台股，顯示國際資金信心。

野村投信表示，2026 年台股展望三大驅動力明確：全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及 AI 資本支出擴張，為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。OECD 領先指標顯示全球復甦趨勢延續，雖上半年受基期與關稅影響，經濟動能溫和，但下半年在美國聯準會持續降息與財政支持加碼下，私營部門支出有望回升，市場轉向樂觀，野村投信台股團隊預估台股EPS成長約 16%， AI 需求強勁推動企業獲利延續上行，建議投資人不妨依據己身風承受度，年底前逐步拉高持股比重，迎接2026–2027 年長多格局。

野村投信進一步表示，2026年半導體仍是核心，全球晶片龍頭台積電將 AI 五年年複合成長率由 30% 上修至 40%，預估 2029 年 AI 營收可達 2024 年總營收水準，等同翻倍。IDC 預估 2025 年全球半導體產值達 7,798 億美元，年增 15.9%，其中資料中心成長 33.6%，2026 年再增 15.6%，五年年複合成長率達 24.9%。雲端巨頭如微軟、亞馬遜持續上修資本支出，推動 AI 伺服器出貨量 2026 年年增率 70–80%，帶動台灣供應鏈維持高成長。AI 伺服器擴張推動周邊產業同步成長，電源管理、液冷散熱、PCB、測試設備需求大幅提升。

全球 Battery Backup Unit 市場預估 2025–2031 年年複合成長率高達 65.9%，至 2031 年規模達 71 億美元。測試設備市場因 AI GPU 與 ASIC 晶片需求增加，2027 年規模將達 25 億美元。液冷散熱在 2025 年普及，2026 年 AI 晶片功耗突破 2000W，推動散熱產業大幅成長。高速傳輸需求則帶動化合物半導體與矽光子技術應用，800G/1.6T 成為 2026 年數據中心主流規格。

AI應用延伸與新商機方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI 應用逐步延伸至消費端，智慧眼鏡在 2026–2028 年快速普及，推升軟板產業產值。語音助理、即時翻譯與 AR 疊加需求，促使硬體小型化、輕量化，軟板需求量與單價同步提升，成為下一波產值提升的核心動能。

網通產業方面，姚郁如進一步分析，AI 帶動 Scale-out Switch 成長，2026 年 800G/1.6T Transceiver 出貨量大幅增加，數據中心 Switch 市場快速擴張。記憶體產業因 AI 推升儲存需求，2026 年 NAND 供需缺口擴大，AI NAND 占比達 10%，固態硬碟 SSD 取代傳統 HDD 成為主流，供給增幅 15~18% 低於需求 20% 以上，價格走勢偏向有利。此外，電源產業迎來新契機，NVIDIA 新平台 Rubin 單一機櫃電力需求突破 200kW，2027 年 Rubin Ultra 更可能達到 1MW，推動高壓 DC 電源櫃產品普及。PSU、PDU、busbar、BBU 及超級電容等零組件需求同步提升，單一櫃電源相關產值顯著增加。AI PCB 亦持續快速擴張，NVIDIA RUBIN 系列伺服器導入 M9 CCL 規格 PCB，推升整體 PCB 價值。

傳產方面，姚郁如表示，美國服飾產業經過兩年半庫存去化，2025 年初回到健康水準，2026 年有望回補。加上世足賽由美、加、墨三國聯合主辦，運動品牌營收成長性可望優於全球 GDP。台灣電力變壓器出口在 2023 年前九月已年增 153%，未來三年展望仍佳，受惠於美國電網汰舊與 AI 耗電需求。金融業則維持穩定成長，受惠於資金環境寬鬆與企業獲利提升，銀行業在利率下降環境下，放款需求回升，保險業受惠於股市上行，資產價值提升。

展望2026年，姚郁如認為，建議採「逢回布局、提高持股品質」兩段式投資策略：第一段，鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的 AI 供應鏈（液冷、配電、組裝、測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備）；第二段，建立缺貨零組件擴產進度事件清單，確認需求能轉化為營收。傳產則關注成衣製鞋補庫週期、金融業穩健增長，以及電力設備出口需求。風險方面姚郁如提醒需留意三個重點：美國關稅與政策不確定性、先進封裝與 HBM 供給緊平衡，以及 ABF 高階載板短缺延續，訂單交期可能遞延。整體而言，姚郁如表示，AI 資本支出與 CSP 長約綁定降低了「僅靠敘事」的風險，基本面支撐仍強。2026 年台股將呈現「景氣溫和回升＋AI 長期資本支出驅動＋傳產補庫與事件拉抬」三重奏。當前台股估值雖偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆的背景下，台股動能仍具延續性。投資人可聚焦 AI 主線與傳產利基，迎接 2026–2027 年的長多格局。