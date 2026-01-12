2026台股新局00993A精準掌握 參與成長契機

01.12.2026 |台股挺過2025年波動、亮麗封關，2026年一開年在內外資買盤挹注及AI相關題材提振下，氣勢如虹，指數續創新高，更進一步站穩3萬大關；隨著台股不斷攀高、波動也隨之加大，此時布局上更需要採取主動策略，精準掌握台股行情。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）以主動式策略，聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人施政廷表示，00993A以「最佳化權重」進一步結合「質化研究」與「量化模型」，基礎打造出更貼近台灣本土市場特性的成長型與風險控管兼具的產品，以期與市場其他策略有所區隔。

施政廷表示，若進一步綜觀00993A的策略設計，從嚴謹的質化研究、量化篩選，到「最佳化權重法」，這檔ETF不僅代表一種新投資思維，也可視為台灣ETF市場在「成長策略」上的新突破。對於追求中長期資本成長、又希望兼顧風險控制的投資人而言，00993A正是兼具研究深度與策略創新的新選擇，有助於更靈活掌握盤面風格的快速變化。

面對2026年全球經濟與產業趨勢，施政廷表示，美國關稅影響放緩，且S&P500企業2025、2026年獲利預估也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現；此外，AI 熱潮跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現，結構式成長動能仍有望支撐後市。

根據安聯投信台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。觀察產業面，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展，

施政廷表示，全球大環境有利股市，台股企業獲利預期將持續雙位數成長，且成長動能更勝2025年，整體趨勢偏多。從產業面來看，AI實質需求持續擴大，軍備競賽才剛開打。隨著 AI 晶片加速換代，整體內容價值提升，進一步放大台股供應鏈企業營收，後市仍值得期待。

策略上，施政廷表示，有鑑於台股在結構式成長動能支撐下，不斷翻新頁、締造新紀錄，所以在面對台股走高、伴隨而來的波動增加，以及市場瞬息萬變，佈局上不能只跟著大盤走，因為機會可能受限制，唯有透過主動策略、挑出優質企業、長線布局才是勝負關鍵。

