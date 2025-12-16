2026台股看好誰？ 安聯投信投資長：聚焦AI、軍工

安聯投信今（16）日推出第二檔主動式台股ETF（00993A），左至右依序為安聯投信投資長張惟閔、安聯投信總經理陳彥婷、安聯台灣主動式ETF經理人施振廷。 圖：安聯投信／提供

[Newtalk新聞] 台股近年表現亮眼。回顧台股 2023、24 連續兩年總報酬超過三成，在 AI 熱潮支撐台股下，今年迄今漲幅也達兩成。展望台股的後市機會，安聯投信投資長張惟閔表示，不妨可觀察國際投資風向，建議可聚焦 AI、國防兩領域。

主動式基金專家安聯投信今（16日）推出旗下第二檔主動式ETF——安聯台灣主動式ETF（00993A），也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略，為看好台灣市場前景的新一步舉動。這檔是自今年 Q3 掛牌的主動安聯台灣高息（00984A）後，再度聚焦台股、但採取不同策略的主動式投資解方。

張惟閔表示，就資金面而言，第一個當然是 AI，雖然講了好幾年，但 AI 確實仍是後續市場主要投資項目。根據美國五家主要雲端服務商（CSP）資本支出金額，明年仍較今年持續成長。此外，包含 OpenAI 正積極的布局其運算競爭力、各國也積極在布局「主權 AI」，這些都會是 AI 題材持續成長的需求來源。

再就機會面，張惟閔表示，AI 仍是全球資本支出很重要的領域，台灣很大機會還是在 AI。這是一個全新市場，且與現在的筆電、手機等是相輔相成，不會是互相替代。因此，AI 發展，也將幫助消費性電子市場的進化。同時，AI 伺服器也是一個新的領域，雖市場積極布局 AI 資料中心，但傳統的伺服器市場也不會消失，這個需求是新的。

由於 AI 規模相當龐大，張惟閔表示，若只採用 AI 相關硬體的規模，至 2030 年預期來到 4,500 億元，將成為智慧手機以外的另一個主要硬體市場，年複合成長率 36%。此外，AI 伺服器目前是一個接近寡佔的市場，但企業為了要儲備 AI 世代競爭力，不管價格多高，都還會持續建置相關基礎建設，這也有助台灣供應鏈在 AI 相關產品上能有較高的毛利率。

此外，AI 現在已升級成國安等級議題，各國都想確保國內生產能力、要有自己的資料中心等，這也代表台灣作為非紅供應鏈，如今已不只是高速運算晶片、先進製程。AI 晶片的運算力持續擴張，產品規格不斷提高，除了先進製程、伺服器，我們更看到相關次產業在配合 AI 規格提升、新機會也不斷出現。

另一個資金去處，張惟閔則點名國防。他表示，從俄烏戰爭爆發至今，全球地緣政治風險持續升溫，歐洲過去依賴美國協助防衛，然而，美國總統川普態度相當明確：「自己的國防自己付錢」、持續要求盟國提高國防支出。據相關資料顯示，北約也通過將國防支出大幅上調至 GDP 的 5%（目前為 2%），其中的 3.5%，須完全透過包括軍隊與武器等核心國防支出實現，其餘 1.5% 則可用於「與國防相關支出」。

張惟閔表示，若以美國、北約跟幾個亞洲國家國防支出為例，到 2029 年複合成長率北約可達 14%，2029 年國防支出金額近 2024 年的兩倍；而這些地區或國家 2029 年國防支出預計達 2.5 兆美元，有望成未來幾年政府支出中很大一個成長領域。

針對明年全球及台股經濟展望，張惟閔預期，全球經濟預期溫和成長，估美歐等成熟市場 GDP 成長 1.5%，新興市場因部分國家出口基期較高，可能導致明年增速較溫和。然而，全球主要央行降息趨勢延續，美國降息循環進行中，大環境仍對股市有利。台灣方面，今年各機構預估 GDP 平均成長 4.7%，主要來自出口旺盛及民間投資，預計明年民間投資、出口等仍具韌性，但成長率放緩，2026 年 GDP 預估為 2.6%。

整體來說，張惟閔表示，對明年台股保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。AI 投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場擔憂 AI 泡沫，但市場往往會低估新技術的長期潛力，AI 機會可能是被低估、而非高估。評價或許是投資該考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，以免錯失上升機會。

面對台股多變市場，安聯台灣主動式ETF經理人施振廷表示，投資台股，在主動式 ETF 策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，這是我們對台股投資的重新定義。

施振廷表示，安聯的解方為提供質化選股，專業團隊深度研究，精選 100～120 檔具信心標的；在面對市值加權與等權重各有缺陷情境下，一來藉由量化做投組，五大因子最佳化模型動態配置，不賭市場風格；再搭配質化找好股與量化做投組，以期穿越週期創造超額表現。

