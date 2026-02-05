2026台股迎7檔ETF新兵加入戰場 這檔上市首日規模暴增4成

【記者呂承哲／台北報導】2026開年台股ETF市場熱鬧滾滾。相較去年同期僅有4檔ETF新兵掛牌，今年截至2月5日止，台股市場已迎來7檔ETF新兵加入戰場，涵蓋3檔主動式國內股票型、1檔被動式國內股票、1檔被動式跨國股票、1檔主動式債券及1檔被動式債券，顯示ETF產品布局持續多元化。

值得注意的是，這7檔ETF新兵中，有3檔在掛牌首日基金規模即成長逾2成，且全數為以台股企業為投資標的的國內股票型ETF，包括凱基台灣TOP50（009816）、主動安聯台灣（00993A）及主動第一金台股優（00994A）。其中，凱基台灣TOP50表現最為亮眼，上市首日基金規模即暴增4成，成為市場焦點。

市場人士分析，7檔新兵中就有4檔以台股為核心投資標的，反映投資人對台股後市的高度期待。尤其掛牌當天規模即可出現雙位數成長，顯示資金積極進場，台股ETF新產品吸金力道明顯，也凸顯市場對台股中長期成長動能的信心。

009816研究團隊指出，晶圓代工大廠近日宣布調高2026年資本支出，顯示對AI超級循環長期商機具備高度信心，不僅有助化解市場對AI泡沫的疑慮，也帶動台股獲利年成長率預估，由原先約21%上修至30%以上。此外，台美關稅協議塵埃落定，相關條款相對溫和，有效降低過去一年多來的政策不確定性，為台股行情再添支撐。

隨著台股封關進入倒數，加上美國聯準會新任主席上任後的政策影響，美台股市短線波動可能加劇。不過在基本面支撐與資金動能充沛的環境下，市場普遍認為台股後續仍具成長空間，投資人可留意盤勢震盪時的布局機會。

