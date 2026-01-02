2026台股開紅盤創新高 2025前11月勞動基金狂賺

台股今(2026)年開紅盤氣勢如虹，在權值股領軍下再寫新頁。台積電震盪走高，終場上漲35元，收在1,585元，再創歷史新天價，推升加權指數盤中一度來到29,363.43點，終場收29,349.81點改寫新高紀錄。大盤單日上漲386.21點，漲幅1.33%，成交金額放大至6,488.44億元。權值股普遍收紅，市場風險偏好明顯回溫，為今年投資環境定調。

在股市延續多頭格局、權值股表現強勢下，勞動基金投資成果亮眼。勞動基金運用局公布最新統計，去(2025)年11月勞動基金賺進1,168億元，累計1至11月帳面收益達9,762億元，收益率14.1%。其中，新制勞退基金前11月累計獲利6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶約1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面分紅約5.04萬元。

截至去年11月底，整體勞動基金規模擴大至7兆6,951億元。其中，新制勞退基金達5兆1,006億元，收益率13.7%；舊制勞退基金為1兆585億元，前11月收益率飆上20.07%，為各項勞動基金中報酬率最高，收益金額1,833.8億元；勞保基金1兆2,943億元，收益率13.41%，收益金額1,373.6億元。

2025年全年收益有機會跨越兆元，是近年少見的高水準表現，顯示基金在多空交錯的市場環境中，仍能掌握趨勢並維持穩健運作。從基金配置來看，去年投資成果呈現一定程度的分化。除新制、舊制勞退與勞保基金在股市帶動下維持雙位數報酬外，就業保險基金、勞職保基金及積欠工資墊償基金，因投資標的與法規限制較多，收益率相對保守。但整體仍維持正向收益，符合其風險屬性與資金運用定位。

勞動基金運用局指出，基金運用以保障勞工長期經濟生活為核心目標，投資策略著重長期與分散配置，涵蓋國內外股票、債券及另類資產，以降低短期市場波動對整體績效的影響。從結果觀察，即便市場波動加劇，在台股與國際市場同步走升的環境下，整體收益率仍能衝上雙位數水準，可見長期投資策略具一定穩定性。

至於收益分配，勞動部提醒，勞工退休基金每年將於2月底前，完成前1年度損益通知，並於3月底前辦理收益分配，勞工可透過個人專戶查詢；實際可請領的退休金，仍須年滿60歲後才能依法申請。

