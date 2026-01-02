2026台股開紅盤 大盤一度破29300點大關

早盤台積電再創歷史新天價，市值升破台幣40兆。證券分析師表示，AI應用快速擴張，今（2026）年半導體產業發展仍將持續強勁，不過指數位處高檔，還是要注意短線震盪風險。

另外，市場關注台積電2025年第4季法說會，將在1月15日登場，到時將公布財報與資本支出規劃，是2026年半導體景氣重要風向球。