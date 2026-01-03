2026台股開紅盤》降息助資金行情延燒 惟籌碼風險需留意

展望台股2026年，投信表示，在AI資本支出浪潮之下，台股企業獲利將續增20%以上。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台股多頭持續挺進，資金行情持續延燒！台股2026年開紅盤，近期市場利多訊息密集釋出，在法人買盤強勢回流下，投信主管看好，「元月行情」拉抬股市，尤其，若持續降息，有利於資金行情衝高大盤；不過，台股融資餘額已經攀升到3400億元以上，籌碼漸亂不利，台股震盪加大的風險仍在，因此，宜留意追高風險。

台新投信表示，在「護國神山」台積電持續衝高帶動下，台股2026首個交易日即大漲386.21點，收盤創下2萬9349.81的歷史新高價，大盤士氣如虹。目前，市場多方都樂觀喊出，台股農曆春節前，指數就能突破3萬點的歷史紀錄。

對此，台新中國通基金經理人魏永祥分析，展望後市，聯準會的點陣圖仍是市場關注焦點，此將影響上半年降息路徑，若持續降息，有利於點燃資金行情；即使今年初暫停降息，川普年底前將公布下屆主席人選，亦有利於市場對今年上半年維持寬鬆貨幣政策的預期。

投信法人也建議，投資人應該居高思危，特別要留意，近期融資餘額已來到3400億元以上，大幅超越4/2川普關稅解放日前的2,988億元，籌碼漸趨不利，台股震盪加大的風險仍在，宜留意追高風險。

魏永祥指出，在AI資本支出浪潮持續之下，2026年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面、提供台股多頭續航的火種；依據2026年各產業展望來看，AI仍是帶動全球經濟成長的火車頭，因此，操作上，聚焦並布局成長趨勢持續向上的產業。

包括：第一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ODM廠商、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等。第二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；第三、配合第一季作夢行情發酵，低基期族群也將是未來選股重心之一。

