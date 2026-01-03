2026台股首日就噴！台積衝成交王 十大熱門股全解析

台積電夜盤期貨上漲5元，收在1535元，維持歷史高附近整理。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台股2026年昨天(2日)首日開盤交易在 AI 族群帶動下表現強勢，權值與記憶體、伺服器相關個股齊揚。其中，台積電（2330）收在 1,585 元、上漲 2.26%，成交金額達 586.25 億元，受惠 AI 強勁需求，2 奈米製程預計於 4Q25 量產，並將於 1 月 15 日召開法說會，市場普遍看好今年營收與獲利再創新高。

憶體族群同步走強，華邦電（2344）大漲 9.93% 至 90.80 元，南亞科（2408）上漲 7.25%、收 207 元，主要反映 AI 應用推升 HBM 與 DRAM 需求、價格續漲預期。

以下是國泰證期整理解析昨天十大成交金額排行榜：

台積電 2330

收盤 1,585 元，漲 2.26%，成交金額 586.25 億元。

受惠於 AI 強勁需求，2 奈米製成已於 4Q25 量產，預計 1 月 15 日召開法說會，今年仍被預期營收與獲利再創新高。

華邦電 2344

收盤 90.80 元，漲 9.93%，成交金額 364.64 億元。

主因 AI 需求強勁與相關廠商仍縮減 DDR4 供給，預期 DDR4 合約價在 2026 年第一季仍持續上漲。

南亞科 2408

收盤 207 元，漲 7.25%，成交金額 276.59 億元。

AI 應用帶動高階 HBM 記憶體需求，進而推升 DRAM 價格，看好 DRAM 漲價效益，預期 4Q25 獲利將顯著成長。

聯發科 2454

收盤 1,470 元，漲 2.80%，成交金額 167.90 億元。

昨日股價上漲，反映 AI ASIC 訂單、5G 新品加上國際合作拓展新市場等利多，市場看好其在雲端 AI 與資料中心的長期成長潛力。

金居 8358

收盤 290 元，漲 4.69%，成交金額 163.45 億元。

主因 AI 伺服器需求強勁，高階銅箔需求增長，產品線持續升級，市場看好其中長期營運成長動能。

京元電子 2449

收盤 267.50 元，漲 8.08%，成交金額 149.88 億元。

受惠於 AI 熱潮持續帶動之下，市場對於 AI 晶片需求熱絡，帶動測試產能供不應求，公司調高今年資本支出。

力積電 6770

收盤 42.10 元，漲 6.45%，成交金額 145.09 億元。

公司在許多產品線，如 DRAM、SLC NAND、NOR Flash 產能滿載，訂單能見度將延續至今年上半年。

緯創 3231

收盤 155 元，漲 2.99%，成交金額 138.46 億元。

從代工轉型至高階 AI 伺服器，因 GB200、GB300 大量交貨，加上即將登場的 CES 展，AI PC 與 AI 應用成為焦點，吸引買盤進入。

群創 3481

收盤 18.10 元，漲 6.16%，成交金額 137.23 億元。

成功跨入半導體封裝領域，打入 SpaceX 低軌衛星供應鏈，產能滿載，市場看好其車用與封裝題材。

鴻海 2317

收盤 232 元，漲 0.65%，成交金額 133.35 億元。

主因 AI 伺服器需求持續暢旺、與日本政府提出日本製 AI 伺服器計劃，加上碳捕捉技術有新突破，後市展望樂觀。

