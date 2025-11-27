2026台鐵桌月曆「重現無可取代的故事」 11/28起開賣

▲ 圖 / 台鐵公司

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台鐵公司今（27）日表示，2026 年桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」，帶領舊雨新知重新認識台鐵的軌跡與情感。

台鐵公司指出，2026 年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅台鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像，呈現難得一見的鐵道之美。透過重現當時風景，喚起民眾的追焦記憶，也激發收藏的熱情。

台鐵公司說，2026 年「連結∞跨越」月曆則以橋樑為核心概念，象徵串聯台灣人的情感，今年花蓮光復鄉遭逢天災，台鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量。月曆收錄台鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認台灣鐵路橋梁的重要性。

台鐵公司表示，2026 年台鐵桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解台灣鐵路發展，並促進國際交流。

台鐵公司提到，「追焦絕美」桌曆售價 200 元，「連結∞跨越」月曆售價250 元；自 2025 年 11 月 28 日起於「台鐵夢工場網路商店」及「台鐵各實體門市」正式販售。凡購買桌曆+月曆，可享合購價 399 元，合購優惠每人每次限購 8 組，限量商品售完為止。

