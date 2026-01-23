2026台鐵購票大變革即將實施！個人每日訂票上限提高至9張 3月3日起實施

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵公司今日表示，為提升旅客訂票便利性並優化整體訂票服務體驗，自乘車日3月3日起，旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客依身分證字號、護照號碼或統一證號計算，每日可預訂車票張數將由6張調整為9張，以提供旅客更具彈性之訂票選擇。

（圖／記者盧逸峰攝）

台鐵說明，本次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車，包含連假加班車及花東地區實名訂票以及兩鐵列車。措施調整後以單行程、雙行程或三行程方式訂票：每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票：單次最多可預訂去回程共18張車票。

台鐵也說，旅客完成訂票後，各車站售票窗口、自動售票機、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商等通路，均可依調整後之張數上限取票。

台鐵另提醒，「台鐵e訂通」APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，「原住民返鄉」訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票；來回預訂8張。



