2026台鐵購票新規上路！單日可訂9張車票 自由座票價95折

台灣鐵路管理局宣布，將於2026年1月起正式實施新的購票規則，將個人單日訂票數量上限從現行的6張放寬至9張單程車票。台鐵公司指出，過去若人數未達10人以上的團體票門檻，旅客需分開訂票且無法保證座位相鄰，新規定將解決此問題，讓民眾能更方便地規劃出行。

此外，台鐵持續優化數位服務，「台鐵e訂通」APP已新增自由座車票訂購及QR Code行動票證功能，讓旅客可更靈活安排行程。西部幹線EMU3000新自強號列車也特別配置自由座車廂，每節車廂最多發售70張車票，並提供成人票價95折優惠，但不適用於電子票證及定期票。自由座車票可提前7日（含當日）預購，並可使用TR-PASS（台鐵公司推出的火車多日搭乘券）劃座，但不開放加購便當。

台鐵公司強調，退票需在列車開車前辦理，逾時不予受理，並須依照對號列車無座票退票相關規定支付手續費。乘車變更需於當日當次列車開車30分鐘前辦理，逾時將按退票方式處理。此外，自由座車票也適用會員積點服務，進一步提升旅客的便利性。

