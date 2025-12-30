2026史上最大退稅季？台美關稅未定 他揭薪資成長：部分家庭能省逾萬美元

年關將近，回顧今年4月「解放日」，美國總統川普（Donald Trump）出台的對等關稅政策，狠狠衝擊全球政經局勢，而台美關稅談判結果遲未出爐。值得注意的是，被視為川普下一任聯準會（Fed）主席熱門人選的白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），日前接受媒體專訪時，表示美國民眾明（2026）年可望收到金額可觀的退稅支票，實質薪資成長亦有望提高。

數度強調「關稅紅利」的川普，本月中旬在全國演說中再度為關稅政策辯護，「透露」新任聯準會主席「相信大幅降低利率」，抵押貸款還款額會進一步下降，而他很快就會宣布下一任聯準會主席人選。川普日前曾暗示將利用關稅收入向低收入者發放「紅包」，他此次則預告，美國明年將迎來「史上規模最大的退稅季」。對此，哈塞特也在《福克斯商業頻道》（Fox Business Network）的訪問中對此呼應。

川普數度強調對等關稅為美國帶來的紅利。（資料照，美聯社）

大而美、關稅 哈賽特列退稅提高兩原因

哈塞特表示，政府預期明年春天出現「史上最大規模的退稅季」，許多納稅人可望獲得數千美元的退稅、部分家庭每年可節省約1.1萬至2萬美元。他說明，退稅金額提高的原因之一，與2025年7月完成立法的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）通過有關，該法案包含多項追溯適用於2025稅年的減稅措施，但因未即時反映在預扣稅中，相關效應將集中在2026年報稅季顯現；此外，政府推動的對等關稅政策，也被視為整體經濟與稅收結構調整的背景之一。

另一方面，美國聯邦政府債務規模截至本月已突破38兆美元，創下歷史新高。對於民眾對經濟的疑慮，針對福克斯調查顯示，高達74%的受訪者認為美國經濟不佳，哈塞特提出數據表示，一般勞工薪資年增率約3.7%，核心通膨率約1.6%，推算實質薪資成長約2%到2.5%，其中藍領勞工今年扣除通膨後，薪資增加接近2000美元，薪資成長速度過物價上漲；經濟前景方面，他則抱持樂觀態度，並說政府若持續推動供給面政策，將有助於抑制物價壓力。

