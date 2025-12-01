2026名古屋亞帕運選手為台灣爭光 台灣慈善總會發起募款行動

【記者丹尼爾/台北報導】每四年一次的奧運會辦完的隔月就會在原辦城市、原比賽場地舉辦殘障奧運(現稱為帕拉奧運)，這是全世界身障運動選手匯集競賽的重要時刻。

2026年10月於日本名古屋舉辦的亞帕運即將登場，全亞洲45個國家、地區都將派隊競逐22項身障運動比賽的至高榮耀，上一屆2022年於大陸杭州舉辦的亞帕運，台灣92位選手參加14項運動賽事，共獲得4金、4銀、12銅的佳績。有鑒於此，前立法委員鄭龍水先生(現為台灣公益聯盟創辦人)特別成立「台灣慈善總會」，希望凝聚社會上愛的力量，提供選手們行前備戰訓練及出征時的各項特支經費，全力支持我們的身障選手邁向亞洲區的帕拉運動比賽，期許為國家爭取更多的榮耀﹔本次亞帕運核定的備戰選手人數不及上一屆的一半僅43人入選，為鼓勵這43位身障選手能全力以赴，讓他們在2026年能為國摘金摘銀，遂發起公益募款行動，盼凝聚社會愛心和力量，為身障選手們加油，讓他們免於訓練期間憂慮生活上的各種壓力，而能全力以赴，為國家爭光。

圖說：中華帕拉林匹克總會會長穆敏珠女士及台灣公益聯盟（左）、台灣慈善總會創辦人鄭龍水先生（右）。（照片提供/台灣慈善總會）

台灣慈善總會的成立，不僅著眼於本屆亞帕運選手的需求，更希望建立長遠的基金回饋制度，協助身心障礙運動員在退役後，也能獲得基本的生活支持與保障。

此項募款行動獲得中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠女士的全力支持，她表示「亞帕運選手在賽場上的努力，展現的不僅是體能與競技，更是堅毅不拔的生命力，他們值得被尊重、被看見、被支持，社會上的每一份資助都將成為他們在國際比賽時的力量。」

公益回饋機制

凡企業或個人捐助愛心基金超過新台幣3萬元，即可獲得一組限量精美愛心禮盒，禮盒內容包括：賀木堂公司生產的兩瓶高粱國宴用酒，以及國寶級攝影大師翁庭華先生親筆簽名附原作保證書的限量攝影作品，其價值遠超過禮盒本身，象徵愛心無價與榮耀共享。

台灣慈善總會誠摯呼籲社會各界共同響應（連繫電話：02-2567-1207 羅小姐），讓更多亞帕運選手能專心訓練安心備戰，為國家爭取最高之榮耀。