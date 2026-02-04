2026和平島地質公園雙優惠 基隆市民免費同行親友享半價、平日銀髮族買一送一！｜【旅遊省錢術】

基隆在2026年正式踏入400週年，為了迎接「基隆400」這個重要時刻，和平島地質公園於2026年開春祭出兩大重磅優惠：「基隆市民本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。除了超殺優惠，也規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！

基隆市民免票、同行親友半價

「下次帶你玩基隆」不再是客套話！自2月1日起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多5位）皆可享「門票優惠價60元」。平日名額無上限，假日/連假每日限量100張，是基隆市民帶親友同遊共享這座國際級地質公園的優惠首選。

平日限定銀髮慢旅買一送一

鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，自2月2日至3月31日（國定假日及連假除外），凡65歲以上民眾於平日入園，即享「敬老票買一送一」優惠。不妨約上老同學或鄰居好友，兩位樂齡同行一人免費，絕對是長輩們相約50年同學會的最佳選擇。

私房「打卡系」走春攻略

旅程首站探訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在四座巨大的圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊，感受百年軍事遺址的美；緊接著登上新地標「基隆塔」，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角360度俯瞰壯闊港景。午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點「和平島地質公園」，為春節假期畫下最完美的句點。

和平島地質公園（圖片來源：Getty Creative）

和平島地質公園旅遊資訊

◆地址：基隆市中正區平一路360號

◆營業時間：8:00～18:00

◆更多資訊： 和平島地質公園官網、和平島地質公園粉絲團

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

基隆火車站搭乘101路線公車，至和平島公園下車

1579（經中正路）至中正路正濱路口站下車，再步行前往。

1579（經祥豐街）至海大（祥豐校門）站下車，再步行前往

◎自行開車：國道1號→基隆交流道下→中正路→正濱路→平一路

和平島周邊景點順遊推薦

路線A：白米甕砲台→基隆塔→正濱漁港彩色屋→和平島地質公園

路線B：潮境公園→阿根納造船廠→正濱漁港彩色屋→和平島地質公園→基隆市廟口小吃

正濱漁港彩色屋（圖片來源：Getty Creative）

