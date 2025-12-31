2026哈佛免費線上課！AI、機器學習、數據科學⋯，價值幾千美元完全免費學

環境約束下的能源運用 (Energy Within Environmental Constraints) 2025/08/20 - 2026/08/19 10 週 以定量方式分析能源系統對環境的衝擊。涵蓋化石燃料、核能與太陽能的成本估計，探討大氣污染、土地利用與碳排放之間的權衡與優化。 入門

電化學 (Electrochemistry) 2025/01/15 - 2026/01/14 隨時 探討電能、化學能與機械能之間的轉換機制。學習氧化還原反應，並分析現代電池技術在再生能源轉型中的關鍵作用與效率差異。 入門