2026哈佛免費線上課！AI、機器學習、數據科學⋯，價值幾千美元完全免費學
哈佛大學近期於線上平台釋出 85 門免費專業進修課程，涵蓋數據科學、電腦科學、人文學科及商業管理等多元領域，讓全球學習者都能在線上彈性修習精華內容。
本次釋出的課程內容設計兼具深度與應用，特別聚焦先進科技的應用，包含微型機器學習（TinyML）系列課程、R 語言基礎、資料視覺化與數據整理等完整訓練。
這 85 門課程大多採取自主步調模式，學習者可根據自身進度安排時程，這對於職場人士與學生而言具備極高的靈活性。
雖然課程教材、影片與閱讀資料均為免費提供，但學習者若有專業認證需求，可選擇支付費用獲取認證證書，根據課程難度與長度而定，範圍約在 149 美元（約新台幣 4,843 元）至 299 美元（約新台幣 9,718 元）之間。這類證書在專業社群如 LinkedIn 上具有高度辨識度，能為學習者的資歷提供實質背書。
以下整理商業管理、數據科學、電腦科學、社會科學、自然科學、健康與醫療及數學領域課程一覽：
商業管理 (Business & Leadership)
課堂名稱
日期
時長
重點課綱
難度
2025/05/28 - 2026/06/24
4 週 (每週 2-3 小時)
核心在於學習如何區分「技術問題」與「適應性挑戰」。引導領導者在不確定的環境中，動員不同立場的利害關係人，共同解決那些沒有標準答案的複雜組織難題。
入門
透過健康文化實現企業轉型(Business Transformation through a Culture of Health)
2025/01/08 - 2026/01/07
自行安排步調 (每週 1-3 小時)
重新定義健康與商業表現的關係。論證企業若能優化員工福祉、產品安全與環境責任，將能有效降低營運成本、提升品牌聲譽，實現利潤與社會價值的雙贏轉型。
入門
2025/03/26 - 2026/03/25
6 週 (每週 2-3 小時)
將幸福感從抽象概念轉化為可管理的科學。結合正面心理學與腦科學實證研究，教導學員如何透過科學化的行為干預與策略規劃，提升個人在職涯與生活中的長期成就感。
入門
改善科學：系統優化與實務藍圖(Practical Improvement Science: A Roadmap for Getting Results)
2025/04/16 - 2026/04/15
7 週 (每週 2-5 小時)
學習運用嚴謹的系統科學方法來推動組織優化。透過持續的「小規模測試」與數據回饋（PDSA 循環），確保創新的想法能有效落地，並轉化為可持續的標準化作業流程。
入門
2025/02/26 - 2026/02/25
自行安排步調 (每週 2-3 小時)
聚焦於虛擬環境下的團隊動力學，探討如何在不見面的情況下建立「專業信任」。課程提供實戰架構，協助經理人運用數位工具消除溝通隔閡，維持團隊的高產出與文化向心力。
入門
隨時參加
15 分鐘精華課
聚焦於虛擬環境下的團隊動力學，探討如何在不見面的情況下建立「專業信任」。課程提供實戰架構，協助經理人運用數位工具消除溝通隔閡，維持團隊的高產出與文化向心力。
入門
隨時參加
35 分鐘精華課
以南極探險隊案例為引，研究在面臨生存威脅時的集體領導智慧。探討領導者如何在資源極度匱乏且充滿壓力的情況下，透過情緒調節與目標共識，帶領團隊走出逆境。
入門
2025/08/13 - 2026/08/12
10 週 (每週 2-4 小時)
結合教育學與組織設計，探討個人學習理論如何影響領導模式。課程分析數位科技、空間設計與神經科學，如何重新定義現代知識傳遞的效率與組織架構。
入門
數據科學（Data Science）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
2025/08/20 - 2026/08/19
7 週 (每週 2-4 小時)
學習使用數位工具分析歷史與藝術，將文化檔案轉化為可視化數據。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
8 週 (每週 1-2 小時)
掌握數據分析必備的技術環境，包含 Unix 命令、Git 控制與 GitHub 協作。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
8 週 (每週 1-2 小時)
原始數據清洗、正規表達式 (Regex)、數據轉換、網頁數據爬取（Web Scraping）、整合不同來源的非結構化資訊。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
自行安排 (每週 1-2 小時)
R 語言基礎語法、向量運算與編程概念、dplyr 數據處理、掌握數據科學所需的環境配置與基礎開發技能。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
自行安排 (每週 1-2 小時)
以 2008 年金融危機為背景，探討機率模型在風險評估中的核心作用，學習蒙地卡羅模擬與中央極限定理，理解數據中的偶然性與必然性，這是統計推論的數學基石。
入門
因果圖表分析：從假設到結論 (Causal Diagrams: Draw Your Assumptions Before Your Conclusions)
2025/06/11 - 2026/06/10
9 週 (每週 2-3 小時)
研究設計的頂層工具，利用圖形邏輯釐清因果關係，是政策評估與高階分析的必修。
入門
2025/10/25 - 2026/06/17
8 週 (每週 1-2 小時)
使用 ggplot2 建立高品質圖表、數據探索性分析 (EDA)、圖表美學原則、透過實際案例解決視覺化溝通挑戰。
入門
數位人文實踐：從研究問題到產出 (Digital Humanities in Practice: From Research Questions to Results)
2025/08/20 - 2026/08/19
10 週 (每週 2-3 小時)
側重技術實務，大規模文本分析、API 數據採集、詮釋資料 (Metadata) 優化、主題建模 (Topic Modeling)。
中階
2025/10/15 - 2026/06/17
8 週 (每週 1-2 小時)
變數間的線性關係探討、遺漏值處理、統計建模基礎、以運動數據案例（Moneyball）學習如何預測未來表現。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
8 週 (每週 1-2 小時)
統計推論核心概念、估計理論、信賴區間、假設檢定、運用選舉預測模型實踐複雜數據的建模流程。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
2 週 (每週 15-20 小時)
系列課程的終章，要求學員在無指導下獨立完成專案，產出具備實戰價值的數據作品。
入門
電腦科學（Computer Science）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
2025/04/23 - 2026/04/22
5 週 (每週 2-4 小時)
深入微型機器學習領域，探討如何將深度學習嵌入智慧型手機等微型設備。課程聚焦於機器學習、嵌入式硬體與軟體的交集，協助學員掌握這一新興跨領域技術的基礎語言與數據處理方法。
入門
2025/04/23 - 2026/04/22
6 週 (每週 2-4 小時)
聚焦將理論轉化為實際感測器應用。課程透過OK Google或Alexa等真實案例，解構語音識別與手勢偵測的程式碼，深入探討關鍵字偵測（Keyword Spotting）與視覺喚醒（Visual Wake Words）的技術細節，並學習如何針對邊緣端設備進行資料集工程與異常檢測。
中階
數據科學：建構機器學習預測模型 (Data Science: Building Machine Learning Models)
2025/10/15 - 2026/06/17
8 週 (每週 2-4 小時)
以推薦系統為核心，學習運用交叉驗證與正規化技術來提升預測模型的準確度與通用性。
入門
2025/10/15 - 2026/06/17
6 週 (每週 4-5 小時)
運用 Python 驅動決策，學習隨機森林等演算法來優化預測，並防治數據偏誤。
中階
2025/04/23 - 2026/04/22
6 週 (每週 2-4 小時)
軟硬體整合實戰，利用 TensorFlow Lite 將優化後的 AI 模型直接部署至 Arduino 微控制器。
中階
隨時參加
約 1 小時
針對非技術管理者設計，聚焦 AI 對治理、倫理與法律的影響，建立科技轉型下的決策眼光。
入門
社會科學（Social Sciences）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
兒童保護：兒童權利理論與實務 (Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice)
2025/09/03 - 2026/09/02
16 週
基於人權框架，探討法律、政策與實踐如何交織以預防暴力與剝削。深度分析兒童保護系統的評估、強化策略，以及全球行為者在維護兒童權利中的角色。
入門
領導目的性變革：創造公共價值 (Leadership for Purposeful Change: Creating Public Value)
2025/09/17 - 2026/09/16
7 週
學習如何面對當代挑戰並設計具備行動力的「公共價值主張」。透過分析營運能力、公共支持與財政資源三要素，在公共事務中實現長期且具正義色彩的變革。
入門
我們人民：憲政民主中的公民參與 (We the People: Civic Engagement in a Constitutional Democracy)
2025/02/26 - 2026/02/25
7 週
重新審視美國憲政民主作為一種「活的活動」。從自我認同出發，理解權利保障設計與社會變革槓桿，培養公民在公共論壇中發聲與行動的轉化能力。
入門
我們的資訊緊急狀態：媒體環境導航 (Our Information Emergency: Navigating the Media Environment)
隨時參加
自行安排步調
解構技術、社會與政治力如何重塑當前媒體生態。深入探討在信任度缺失與真相模糊的時代，領導者應具備的資訊判讀與應對技巧。
入門
隨時參加
自行安排步調
專為無財務背景管理者設計，聚焦非營利組織的核心會計原則。透析財務報表結構，為後續的戰略管理與資源配置打下關鍵決策基礎。
入門
契約法：從信任到契約 (Contract Law: From Trust to Promise to Contract)
2025/07/16 - 2026/03/18
8 週
探討契約作為「法律強制執行的承諾」其背後的理論背景。涵蓋合意形成、效力限制、救濟機制，及契約在現代企業與政府規範中的演進。
中階
2025/06/25 - 2026/06/24
自行安排步調
深入解析聯邦政府三權分立的運作邏輯。探討政治極化對立法進程的阻礙、行政命令的擴權爭議，以及司法體系在民主制度中應有的權力邊界。
入門
美國公共政策：社會、經濟與外交 (U.S. Public Policy: Social, Economic, and Foreign Policies)
2025/06/25 - 2026/06/24
自行安排步調
剖析法律如何轉化為具體行動。從財政貨幣工具、福利制度差異到國際貿易協議（如 NAFTA、TPP），探討碎片化權力架構下，各項政策對全球與本土經濟的深遠影響。
入門
美國公民政治：輿論、選舉、團體與媒體 (Citizen Politics in America Public Opinion, Elections, Interest Groups, and the Media)
2025/06/25 - 2026/06/24
自行安排步調
研究影響選民意向與政治版圖的潛在驅動力。分析兩黨制演變、隱形初選、社會運動成功要素，以及媒體如何作為「過濾器」重塑大眾對政治的認知。
入門
2025/06/25 - 2026/06/24
自行安排步調
追溯美國政治文化的起源與憲法對「有限政府」的設定。探討聯邦與州政府間的權力博弈，以及第 14 修正案在實現公民平等承諾中所面臨的歷史性挑戰。
入門
領導者的機器學習 (HKS Executive Education Faculty Webinar: Machine Learning for Leaders)
2022/10/19 - 2026/12/01
約 1 小時
結合工程與政策視角，為政府、法律與科技領域的決策者介紹機器學習基礎。側重於演算法帶來的倫理挑戰、透明度要求以及在公共治理中的應用潛力。
入門
暗淡的地平線：全球核武危機 (A Darkening Horizon: Nuclear Dangers Around the World)
隨時參加
自行安排步調
面對不斷變遷的地緣政治與演進技術深度剖析 1945 年以來最嚴峻的核衝突風險，並提出減少威脅的具體戰略提案與國際現狀分析。
入門
數學（Mathematics）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
2025/07/09 - 2026/07/08
16 週
以哈佛經典 STAT 110 為基礎，利用「故事法」解析隨機變數。涵蓋條件機率到複雜分佈，旨在建構處理數據隨機性、預測趨勢及解決工程與經濟問題的底層邏輯。
中階
科學（Science）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
2025/06/11 - 2026/06/10
6 週
學習脫離電腦模型，純粹透過雲層與風向觀察預測天氣。探討空氣、水與風在大氣系統中的交互作用，並分析雷暴與龍捲風的物理特性。
入門
2025/08/20 - 2026/08/19
10 週
以定量方式分析能源系統對環境的衝擊。涵蓋化石燃料、核能與太陽能的成本估計，探討大氣污染、土地利用與碳排放之間的權衡與優化。
入門
2025/01/15 - 2026/01/14
隨時
探討電能、化學能與機械能之間的轉換機制。學習氧化還原反應，並分析現代電池技術在再生能源轉型中的關鍵作用與效率差異。
入門
2025/01/15 - 2026/01/24
隨時
深入探討自然界的自發性與無序度。涵蓋吉布斯自由能、自發反應判定，並對比再生能源與化石燃料在能量密度與環境成本上的差異。
入門
2025/05/14 - 2026/05/13
15 週
整合大分子結構與細胞功能研究。學習蛋白質導航 (PyMOL)、酶動力學以及主要代謝途徑的調節網絡，分析藥物如何改變生化進程。
中級
神經科學基礎（一）：神經元的電特性 (Fundamentals of Neuroscience: Electrical Properties)
2025/04/02 - 2026/04/01
5 週
探索神經系統的生物電基礎。學習靜息電位、動作電位及其傳導原理，透過虛擬實驗室與互動模擬構建對神經傳導機制的底層理解。
入門
神經科學基礎（二）：神經元與網絡 (Fundamentals of Neuroscience: Neurons and Networks)
2025/04/02 - 2026/04/01
6 週
聚焦神經元間的通訊邏輯。涵蓋突觸傳導、興奮與抑制邏輯、神經調控及小規模電路動力學，解析大腦如何將單一細胞信號轉化為複雜集體行為。
入門
2025/06/18 - 2026/06/17
隨時參加
結合臨床實務。跟隨真實病例從受傷到手術室的過程，學習放射醫學影像解讀、大體解剖觀察及矯形外科臨床診斷思維。
中級
2025/01/15 - 2026/01/14
隨時參加
建立能源與化學系統的基礎認知。從原子結構、分子鍵結到熱力學第一定律，解析能量如何從分子層級驅動化學、物理與生物變革。
入門
2025/05/07 - 2026/05/06
4 週
以「細胞能量工廠」為核心，解析代謝邏輯與 ATP 合成機制。探討大分子集合如何在高層次組織中演化，並關聯至疾病診斷與發育。
入門
健康與醫療（Health & Medicine）
課程名稱
日期
時長
重點課綱
難度
生物倫理學：生殖技術與遺傳學的法律、醫學與倫理 (Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics)
2025/05/14 - 2026/05/13
10 週
探討生殖技術產業的法律倫理架構。涵蓋代孕爭議、精子捐贈法律地位、人體組織所有權及人類基因強化。分析經典法案中法律邏輯如何應對親職與基因資訊商業化的演進。
入門
改善全球健康：聚焦品質與安全 (Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety)
2025/09/03 - 2026/09/02
10 週
建立醫療品質的評估與定義框架。探討資訊通訊技術 (ICT) 在監測品質中的角色，由全球衛生實務專家親授，提供將「醫療獲取」轉化為「高品質護理」的具體管理工具。
中級
全球健康案例研究：生物社會視角 (Global Health Case Studies from a Biosocial Perspective)
2025/06/25 - 2026/06/24
隨時參加
由 Paul Farmer 等名師主講，運用跨學科工具重新審視衛生倡議。強調社會理論與歷史分析，透過真實案例評估干預措施的社會成效，探討不平等與受苦背後的結構性問題。
入門
2025/08/27 - 2026/08/26
7 週
解構溫室氣體增加對公共衛生的連鎖衝擊。涵蓋營養失衡、傳染病傳播與人口遷移，介紹該領域研究方法並提出針對性適應策略，將氣候議題轉化為具體的政策行動。
入門
幹細胞醫學：從科學研究到病人護理 (Stem Cell Medicine: From Scientific Research to Patient Care)
隨時參加
隨時參加
探索幹細胞生物學基礎及其在標準化治療中的整合。強調醫病溝通，教育專業人員如何引導患者區分證據基礎療法與未經證實的不安全干預，優先考慮患者健康與安全。
高級
衝突與災難的人道救援響應 (Humanitarian Response to Conflict and Disaster)
2025/08/13 - 2026/08/12
5 週
追溯人道救援專業化的法律與歷史框架。透過非洲、巴爾幹半島等實際案例，分析在現代危機中執行中立原則的張力，探討人口流離失所與援助人員受襲等當前關鍵趨勢。
入門
2025/06/25 - 2026/06/24
隨時參加
聚焦於大規模初級醫療體系中配置健康工作者。分析各國案例，學習如何優化管理機制、建立跨部門聯盟並利用數位工具提升服務覆蓋率，以縮小全球醫療服務缺口。
入門
資料來源：Harvard University
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/蘇柔瑋
