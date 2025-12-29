2026唇膏推薦！專櫃到開架必收款，Armani、YSL、媚比琳最新唇彩一次看

Armani Beauty奢華柔紗訂製唇露

Armani Beauty在2026年年初就推出重磅新唇彩-奢華柔紗訂製唇露，以「水唇紗」質地致敬秀場上的烏干紗裙材質，運用相同的空氣感，讓唇彩在上唇瞬間形成均勻細緻薄膜，輕盈如裸紗、薄透卻持色。

小名「持色水唇紗」的它，還擁有「一滴水轉紗」科技，如陶藝釉料般的液態膏體，高延展且極輕薄，一滴就可高覆蓋勻色，碰到唇瓣3秒就會凝化為霧紗薄膜，防沾持色，同時達到如紗幔般光滑的妝效。

搭配「24H微研持色工藝」，將色料包裹在保濕油中，使唇彩飽和度整日不減，而且持色不沾杯、不黏膩。

亞曼尼承襲秀場高訂透視感烏干紗裙調色設計，打造出最高級襯膚的裸色調，為雙唇披上10款不同朦朧裸紗，不管冷、暖色肌膚都可以找到命定色選：

主打色160礦岩紗棕：宛如大量紗幔交織疊出的裸米棕氛圍，看似濃烈卻裸薄自然。

主打色161裸紗米棕：地中海小島上清晨薄霧遇上初升陽光，微光化作蜜桃米棕的柔霧色澤，宛如夢幻輕紗唇衣。

260紗幔可可：上唇即幻化為冷酷摩登的棕裸色，濃郁巧克力色調更顯率性。

261霧紗摩卡：顯白不挑膚色的摩卡棕，以大地色為基礎調入寶石紅，完美百搭。

360紗光珊瑚：充滿活力的珊瑚亮裸粉，鮮明色彩提亮氣色。

400裸紗正紅：無法被替代的經典亞曼尼紅，歷久彌新，輕盈舒適不老氣。

461紗映橘棕：帶著暖色調的朱紅橘棕，低調的烏干紗微光隱藏其中，帶出迷人氣質。

462紗暈磚紅：溫暖如太陽升起的復古磚紅棕，從容自信隨時散發。

主打色560柔紗粉棕：亮麗薄紗的溫柔之作，以粉棕夕陽為名的餘暉，為雙唇增添黃昏般的柔和浪漫。

主打色561玫紗烏木：把粉紅幻化為沉穩的烏木玫瑰色，貴柔美輕盈卻令人印象深刻的勾心色。

YSL奢華煙管柔霧唇膏

YSL極具人氣的煙管唇膏系列在2026年整合成全新的「奢華煙管柔霧唇膏」，以聖羅蘭先生熱愛的金色設計浮雕LOGO包覆全新管身，看起來超時髦，更被譽爲「最YSL的一支唇膏」。

「煙管唇膏」添加神經醯胺與源自YSL奧里卡花園玫瑰果油的雙重修護滋養，保養成份提升至67%，擦起來更滑順。

YSL更首度攜手時尚美學家結合AI數據，研發最適合亞洲人膚色的唇色，打造16款絕美色號，而且每個色號靈感源於聖羅蘭先生生命中一個關鍵時刻、一位繆思或一座紀念之地。

從代表著聖羅蘭先生誕生的獅子座星象下所蘊含的炙熱琥珀色#1936，到彰顯他革命性燕尾服「LE SMOKING」解放精神的紅棕色#1966、從東方幻夢系列中誕生的東方灰粉#1977，再到向古典藝術家致敬系列推出的靜謐粉裸色#1988。

16色中最值得認識的四個色號為：

#1936聖羅蘭：炙熱茶棕色。出生於1936年的聖羅蘭大師，是20世紀最偉大的設計師之一，他出身於上流家庭，但心與我們同在，畢生革新女性生活，促進女權平等，用一件又一件具爭議的華服渲染整個時尚圈。火焰般的紅褐色琥珀就是他的代表色，隨著時間久遠更深邃發亮，有如聖羅蘭精采絕倫的一生。

#1966煙管褲：經典紅棕色。在保守的年代，為女性訴求要穿上跟男性一樣的西裝。聖羅蘭先生於1966年推出煙管褲，以黑色俐落的西裝褲為女性爭取擺脫傳統束縛；如今，擦上象徵不退讓的女權、正紅色唇膏，完美結合溫柔與剛毅，如同第一個女性意識覺醒的經典之作，也化身紅唇與勇氣前行。

#1977東方夢：清冷灰粉色。聖羅蘭鍾愛東方文化更在房間裡陳設著許多收藏品，1977年未曾踏上中原之土憑藉想像推出「LES CHINOISES」系列，精緻的刺繡大衣、火焰紅色和金色的絲緞外套等，將東西文化和諧碰撞出令人魂牽夢縈的高訂灰、東方粉色彩。

#1988藝術家：精緻裸棕色。1988年創作向藝術家致敬的「HOMAGE」系列，以立體派畫家與雕塑家喬治布拉克作品為發想，為當時模特兒量身訂製出一襲精緻雕琢的立體洋裝，裸粉色調之間的美學想像至今依舊是聖羅蘭大師留給後人的溫存力量。

其餘12色為：

#21 炙熱紅：大紅色。

#22伸展台：莓果鮮紅。

#23透膚襯衫：奶油粉紅。

#24 學術大道24號：火焰橘 。

#25純粹裸：烤奶裸棕。

#27緋聞：胭脂桃紅。

#28巴黎宮殿：野玫瑰色。

#29前衛緋紅：活力橘紅。

#32馬拉喀什：豆沙。

#35 高跟鞋：灰調緋紅。

#37時尚革命：絲絨酒紅。

#314馬若雷爾花園：清冷茶棕。

媚比琳「嘟嘟小粉管」水嘟嘟蜜光潤唇膏

媚比琳推出全新水嘟嘟蜜光潤唇膏，因為管身是嫩粉色，因此暱稱為「嘟嘟小粉管」，而它更主打是「開架第一支越補越水的潤唇膏」。

採用多重保濕配方，包括西印度櫻桃與玻尿酸萃取，使唇部保持滑順、潤澤卻不假潤。

妝感擦起來也很多變，第一層清透保濕，第二層半飽和滋潤，第三層疊擦即可呈現高顯色光澤唇妝，越擦越水光，輕鬆展現嘟嘟感。

系列一共推出6色，包括：

02嘟嘟裸粉：裸透淡粉色，偽素顏妝感感。

03嘟嘟玫瑰：蜜嫩玫瑰紅色，甜而不膩感。

主打色04嘟嘟櫻桃：鮮嫩櫻桃紅，一抹活潑顯白感。

主打色05嘟嘟白桃：清新蜜桃裸紅， 日常必備首選感。

06嘟嘟焦糖：甜酷奶茶棕，個性女孩必備感。

07嘟嘟野莓：清冷茶棕紅，低調高級氛圍感。





1028奢絨緞光訂製唇膏

主打絲滑緞光質地，擦上雙唇後兼具滋潤度與飽和度。85%的高顯色技術搭配極柔滑質地，演繹極致奢華的光澤感。

質地滋養不黏膩，添加維他命E、角鯊烷，塗抹同時潤澤雙唇。更擁有45度貼合唇部的斜切設計與7.9mm極細管徑，能輕鬆勾勒立體唇型。

首波推出專為亞洲膚色特調的四種顏色，分別是：

01杏玫瑰。

02太妃茶。

03蜜糖紅。

04烤栗奶。

