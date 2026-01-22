2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運

2026唐綺陽上半年星座財運排行榜

唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。

2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 3.牡羊座

圖片來源：shutterstock

牡羊座2026上半年很多時候不是自己的問題，而是被外界的牽制給連累，導致正財有可能會有損失，或者賺錢很不順利的感覺，而這樣的情況有機會在三、四月解套。

2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 2.魔羯座

圖片來源：shutterstock

魔羯座上半年事業很不錯，但問題是花錢更多導致入不敷出，可能是一些必要的花費，或者處理許多內部問題，但都是為了升級而去做這些必要的花費和投資，所以勢必會花上不少錢來做建設，期待將來的成果。

2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 1.雙魚座

圖片來源：shutterstock

雙魚座將面臨人生重大的課題，而且也會因為夢想或者計畫而讓財務的壓力變大，也或許是投資而讓錢財卡住之類的問題，而會讓你們覺得自己財運似乎變得比較不好。唐老師建議，可以適當地將耗力又沒有賺錢的東西放手，會讓自己更壓力減輕一些。

2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 3.射手座

圖片來源：shutterstock

射手座2026財運要好，首先必須要討人喜歡，如果人際關係差或者曾經有什麼黑歷史，那財運就會大相逕庭。但如果你們是討人喜歡的射手，就會有接不完的案子，客戶都會想找你、會想投資你，另外偏財運也相當地旺，唐老師鼓勵可以好好研究投資理財，開放你們的理財方式，也許會有很棒的收穫。

2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 2.雙子座

圖片來源：shutterstock

雙子座上半年財帛宮開始動起來，財運也會跟著旺起來，但相對地也有可能會有業障發生，比如賺了錢卻賠了健康，或者雖然拿到錢，但卻是人家之前欠你們的等等，不過整體來說好的財運，還是可以為你們默默帶來意外的進帳。

2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 1.天蠍座

圖片來源：shutterstock

天蠍座上半年可以多方發展，有很多斜槓的機會，如果能因此開發第二專長，或者大膽一點跨出去，將會得到非常多賺錢的機運！

圖片來源：微博@电视剧两个人的小森林

