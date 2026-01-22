2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 3.牡羊座
牡羊座2026上半年很多時候不是自己的問題，而是被外界的牽制給連累，導致正財有可能會有損失，或者賺錢很不順利的感覺，而這樣的情況有機會在三、四月解套。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 2.魔羯座
魔羯座上半年事業很不錯，但問題是花錢更多導致入不敷出，可能是一些必要的花費，或者處理許多內部問題，但都是為了升級而去做這些必要的花費和投資，所以勢必會花上不少錢來做建設，期待將來的成果。
2026上半年唐綺陽星座財運最差排行榜TOP 1.雙魚座
雙魚座將面臨人生重大的課題，而且也會因為夢想或者計畫而讓財務的壓力變大，也或許是投資而讓錢財卡住之類的問題，而會讓你們覺得自己財運似乎變得比較不好。唐老師建議，可以適當地將耗力又沒有賺錢的東西放手，會讓自己更壓力減輕一些。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 3.射手座
射手座2026財運要好，首先必須要討人喜歡，如果人際關係差或者曾經有什麼黑歷史，那財運就會大相逕庭。但如果你們是討人喜歡的射手，就會有接不完的案子，客戶都會想找你、會想投資你，另外偏財運也相當地旺，唐老師鼓勵可以好好研究投資理財，開放你們的理財方式，也許會有很棒的收穫。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 2.雙子座
雙子座上半年財帛宮開始動起來，財運也會跟著旺起來，但相對地也有可能會有業障發生，比如賺了錢卻賠了健康，或者雖然拿到錢，但卻是人家之前欠你們的等等，不過整體來說好的財運，還是可以為你們默默帶來意外的進帳。
2026上半年唐綺陽星座財運最旺排行榜TOP 1.天蠍座
天蠍座上半年可以多方發展，有很多斜槓的機會，如果能因此開發第二專長，或者大膽一點跨出去，將會得到非常多賺錢的機運！
圖片來源：微博@电视剧两个人的小森林
更多女人我最大報導
福氣是底氣！天選「好命人格」的4生肖+生辰！辰時龍總被命運善待，「這位」一輩子不缺貴人疼～
名字裡有「這8個字」天生和錢最有緣！「辰」自帶吸金體質不怕窮，「這位」含金量高財運自然找上門
虧妻者百財不入！這4生肖男「聽老婆話」才會有錢，猴男越寵妻福運更旺，「這位」婚姻同心才能聚財～
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
不再吃虧！4星座翻身轉運 能量大爆發
不再吃虧！4星座翻身轉運 能量大爆發EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
小孟老師運勢／2星座職場超旺！天秤座得等待開花結果
生活中心／綜合報導每日星座運勢來了！1月21日星期三，清水孟國際塔羅小孟老師指出，本日2星座職場有好徵兆，包括金牛座正職、兼職皆旺與天蠍座將迎來風光明媚的季節。至於天秤座的民眾，在工作上則得耐心等待開花結果的那刻。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙旺季！12星座「抽獎開運密技」一次看
尾牙旺季來臨，塔羅牌專家小孟老師分享12星座尾牙抽獎開運密技，牡羊座建議自家床底下放紅包袋，有助於轉運，獅子座建議在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，並寫上名字、生日。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
大樂透今晚頭獎送1億！3生肖「橫財說發就發」 財富如泉湧
大樂透今（20）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，有3生肖橫財說發就發，走在風口浪尖上，氣運亨通，財富如泉湧，簡直是好運不斷！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【火象星座運勢】1/21 牡羊座幸運意外降臨、獅子座中獎運勢、射手座降低姿態
牡羊幸運色：玫瑰色 獅子幸運色：金色 射手幸運色：粉紅色太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不必聽花木蘭神曲！小孟老師曝12星座「開運大補帖」 尾牙把大獎抱回家
新的一年展開，農曆春節也即將到來，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。其中，抽獎環節最讓人期待，人人都希望能成為幸運兒，然而幸運女神並不一定會站在自己身旁。對此，星座塔羅專家小孟老師（清水孟）在臉書發文，分享12星座專屬的開運秘技，教大家如何在尾牙抽獎中提升好運，為每位上班族帶來好兆頭，迎接嶄新的一年。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
尾牙季！小孟老師揭「12星座抽獎開運密技」助財運大開
近來不少公司陸續舉辦尾牙，來犒賞員工一整年的辛苦，其中抽獎環節受到許多民眾期待，對此命理專家小孟老師也分享「12星座尾牙抽獎開運密技」，掀起網友關注。Yahoo綜合報導 ・ 1 天前 ・ 1
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 239
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 48
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 298
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 14 小時前 ・ 51
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 79
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 154