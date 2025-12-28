2026嘉市王美惠早就位 張啓楷疾呼「藍白合」：明年1/15前完成

張啟楷今天出席嘉義馬拉松公益路跑活動。翻攝張啟楷臉書



民眾黨日前徵召立委張啓楷參選2026嘉義市長，也讓藍白合是否能在嘉義市展現，成為選戰的熱門話題。民進黨部分，日前由立委王美惠已確定就位，張啓楷今天疾呼，「藍白合」共推最強人選，完成時間最好是明年元月15日前，越快越好，最晚農曆春節前。

「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」今天（12／28）清晨在嘉市登場，吸引國內外3千多名跑者參與，立委張啓楷、林倩綺及前立委蔡壁如、嘉市議員陳家平、黃露慧、黃盈智等人到場支持。

廣告 廣告

目前2026「藍白合」則是聚焦嘉義市與宜蘭縣，被徵召的張啓楷近日勤跑嘉義市，但是面對國民黨潛在對手，包括翁壽良醫師及市議員鄭光宏、陳家平。張啓楷指出，只要嘉義市「藍白合」，並整合出一組最強人選，勝選機會非常大。

張啓楷表示，他已明確向國民黨表達，建議由國民黨內部先進行協調，若國民黨能先透過內參民調整合出一名人選，再與他進行協調或民調，就能選出最強選手。

張啓楷也說，理想整合時間是在明年元月15日前，最晚則不要超過2月14日，也就是在農曆年前完成，這對藍白都有利，也能讓選民儘早安心。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%